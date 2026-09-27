Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR
**Смартфон HONOR 600 Lite 8+256Gb (золотистый)** — стильный и мощный гаджет для тех, кто ценит высокую производительность и современный дизайн. **Почему стоит выбрать HONOR 600 Lite?** * **Мощный процессор MediaTek Dimensity 7100 Elite** — обеспечивает быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Большой и яркий дисплей** — AMOLED-экран с диагональю 6,6 дюйма и разрешением 2600 x 1200 пикселей подарит вам яркое и чёткое изображение. Частота обновления 120 Гц делает динамичные сцены максимально плавными. * **Достаточно места для всех ваших файлов** — 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео без опасения заполнить память устройства. * **Долгая работа без подзарядки** — ёмкость аккумулятора 6520 мАч гарантирует продолжительное время работы. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро вернуть смартфону заряд. * **Современные технологии связи и безопасности** — поддержка двух SIM-карт, NFC, Bluetooth 6.0, а также сканер отпечатков пальцев для защиты ваших данных. **Дополнительные преимущества:** * пылевлагозащита IP66 — устройство устойчиво к пыли и воде; * проводной интерфейс USB Type-C — удобный и современный способ подключения; * Wi-Fi 802.11ac — быстрое подключение к беспроводным сетям; * две тыловые камеры — для качественных фото и видео. Стильный золотистый корпус из стекла и надёжный моноблок — HONOR 600 Lite станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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