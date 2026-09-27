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Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR

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Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR - фото 1
Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR - фото 2
Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR - фото 3
Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR - фото 4
Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR - фото 5
Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR - фото 6
Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR - фото 7
Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
HONOR 600 Lite
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2600x1200
Процессор
MediaTek Dimensity 7100 Elite
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR - фото 1
  • Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR - фото 2
  • Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR - фото 3
  • Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR - фото 4
  • Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR - фото 5
  • Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR - фото 6
  • Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR - фото 7
  • Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 840 руб. 
Начислим 478 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748134
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR
29 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Комплектация
Смартфон, документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
HONOR 600 Lite
Цвет
бежевый
Материал корпуса
алюминий, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2600x1200
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 7100 Elite
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108+5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х3
Вес, г.
500

Описание товара Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR

**Смартфон HONOR 600 Lite 8+256Gb (золотистый)** — стильный и мощный гаджет для тех, кто ценит высокую производительность и современный дизайн. **Почему стоит выбрать HONOR 600 Lite?** * **Мощный процессор MediaTek Dimensity 7100 Elite** — обеспечивает быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Большой и яркий дисплей** — AMOLED-экран с диагональю 6,6 дюйма и разрешением 2600 x 1200 пикселей подарит вам яркое и чёткое изображение. Частота обновления 120 Гц делает динамичные сцены максимально плавными. * **Достаточно места для всех ваших файлов** — 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео без опасения заполнить память устройства. * **Долгая работа без подзарядки** — ёмкость аккумулятора 6520 мАч гарантирует продолжительное время работы. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро вернуть смартфону заряд. * **Современные технологии связи и безопасности** — поддержка двух SIM-карт, NFC, Bluetooth 6.0, а также сканер отпечатков пальцев для защиты ваших данных. **Дополнительные преимущества:** * пылевлагозащита IP66 — устройство устойчиво к пыли и воде; * проводной интерфейс USB Type-C — удобный и современный способ подключения; * Wi-Fi 802.11ac — быстрое подключение к беспроводным сетям; * две тыловые камеры — для качественных фото и видео. Стильный золотистый корпус из стекла и надёжный моноблок — HONOR 600 Lite станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни.

Отзывы о товаре Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR




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Характеристики
Бренд
HONOR
Комплектация
Смартфон, документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
HONOR 600 Lite
Цвет
бежевый
Материал корпуса
алюминий, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2600x1200
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 7100 Elite
Развернуть
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108+5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон HONOR 600 Lite 8+256Gb (золотистый)** — стильный и мощный гаджет для тех, кто ценит высокую производительность и современный дизайн. **Почему стоит выбрать HONOR 600 Lite?** * **Мощный процессор MediaTek Dimensity 7100 Elite** — обеспечивает быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Большой и яркий дисплей** — AMOLED-экран с диагональю 6,6 дюйма и разрешением 2600 x 1200 пикселей подарит вам яркое и чёткое изображение. Частота обновления 120 Гц делает динамичные сцены максимально плавными. * **Достаточно места для всех ваших файлов** — 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео без опасения заполнить память устройства. * **Долгая работа без подзарядки** — ёмкость аккумулятора 6520 мАч гарантирует продолжительное время работы. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро вернуть смартфону заряд. * **Современные технологии связи и безопасности** — поддержка двух SIM-карт, NFC, Bluetooth 6.0, а также сканер отпечатков пальцев для защиты ваших данных. **Дополнительные преимущества:** * пылевлагозащита IP66 — устройство устойчиво к пыли и воде; * проводной интерфейс USB Type-C — удобный и современный способ подключения; * Wi-Fi 802.11ac — быстрое подключение к беспроводным сетям; * две тыловые камеры — для качественных фото и видео. Стильный золотистый корпус из стекла и надёжный моноблок — HONOR 600 Lite станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR - стоимость товара 29840 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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