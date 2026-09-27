Top.Mail.Ru
Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR - фото 1
Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR - фото 2
Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR - фото 3
Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR - фото 4
Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR - фото 5
Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR - фото 6
Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR - фото 7
Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR - фото 8
Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR - фото 9
Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR - фото 10
Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR - фото 11
Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR - фото 12
Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
HONOR 600 Lite
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2600x1200
Процессор
MediaTek Dimensity 7100 Elite
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR - фото 1
  • Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR - фото 2
  • Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR - фото 3
  • Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR - фото 4
  • Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR - фото 5
  • Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR - фото 6
  • Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR - фото 7
  • Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR - фото 8
  • Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR - фото 9
  • Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR - фото 10
  • Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR - фото 11
  • Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR - фото 12
  • Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 840 руб. 
Начислим 478 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748125
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR
29 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Комплектация
Смартфон, документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
HONOR 600 Lite
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2600x1200
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 7100 Elite
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108+5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
789
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х7
Вес, г.
60

Описание товара Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR

**Смартфон HONOR 600 Lite 8+256Gb, чёрный (5109CEJQ)** Откройте для себя мир передовых технологий с смартфоном HONOR 600 Lite! **Почему стоит выбрать HONOR 600 Lite?** * **Мощный процессор:** MediaTek Dimensity 7100 Elite обеспечит быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео без опасения заполнить память устройства. * **Яркий и чёткий дисплей:** AMOLED-экран с разрешением 2600 x 1200 и диагональю 6,6 дюйма подарит вам насыщенные цвета и детализированное изображение. Частота обновления 120 Гц сделает динамичные сцены максимально плавными. * **Долгая работа без подзарядки:** ёмкий аккумулятор на 6520 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение всего дня. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро восстановить заряд. * **Защита от пыли и воды:** класс пылевлагозащиты IP66 гарантирует надёжную защиту устройства в различных условиях. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев обеспечит быстрый и безопасный доступ к вашему смартфону. * **Широкие возможности подключения:** поддержка двух SIM-карт, NFC, Bluetooth 6.0 и USB Type-C делают смартфон универсальным инструментом для связи и передачи данных. **Дополнительные преимущества:** * стильный чёрный корпус из стекла; * Wi-Fi 802.11ac для быстрого доступа в интернет; * две тыловые камеры для качественных фото и видео. HONOR 600 Lite — это современный смартфон, который сочетает в себе мощность, стиль и функциональность. Не упустите шанс обновить свой гаджет и насладиться всеми преимуществами передовых технологий!

Отзывы о товаре Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HONOR
Комплектация
Смартфон, документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
HONOR 600 Lite
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2600x1200
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 7100 Elite
Развернуть
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108+5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
789
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон HONOR 600 Lite 8+256Gb, чёрный (5109CEJQ)** Откройте для себя мир передовых технологий с смартфоном HONOR 600 Lite! **Почему стоит выбрать HONOR 600 Lite?** * **Мощный процессор:** MediaTek Dimensity 7100 Elite обеспечит быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео без опасения заполнить память устройства. * **Яркий и чёткий дисплей:** AMOLED-экран с разрешением 2600 x 1200 и диагональю 6,6 дюйма подарит вам насыщенные цвета и детализированное изображение. Частота обновления 120 Гц сделает динамичные сцены максимально плавными. * **Долгая работа без подзарядки:** ёмкий аккумулятор на 6520 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение всего дня. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро восстановить заряд. * **Защита от пыли и воды:** класс пылевлагозащиты IP66 гарантирует надёжную защиту устройства в различных условиях. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев обеспечит быстрый и безопасный доступ к вашему смартфону. * **Широкие возможности подключения:** поддержка двух SIM-карт, NFC, Bluetooth 6.0 и USB Type-C делают смартфон универсальным инструментом для связи и передачи данных. **Дополнительные преимущества:** * стильный чёрный корпус из стекла; * Wi-Fi 802.11ac для быстрого доступа в интернет; * две тыловые камеры для качественных фото и видео. HONOR 600 Lite — это современный смартфон, который сочетает в себе мощность, стиль и функциональность. Не упустите шанс обновить свой гаджет и насладиться всеми преимуществами передовых технологий!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR - стоимость товара 29840 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...