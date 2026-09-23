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Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green купить с доставкой в Москве
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Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green

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Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 1
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 2
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 3
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 4
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 5
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 6
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 7
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 8
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 9
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 10
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 11
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 12
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 13
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 14
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 15
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 16
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 17
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 18
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 19
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 20
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 21
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno Camon 50
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 2
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 3
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 4
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 5
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 6
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 7
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 8
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 9
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 10
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 11
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 12
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 13
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 14
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 15
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 16
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 17
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 18
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 19
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 20
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 21
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
27 220 руб.  34 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736810
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Характеристики

Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Camon 50
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50 + 8 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
488

Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green

Откройте для себя стиль и производительность с зеленым смартфоном TECNO. Яркий 6,78-дюймовый экран с впечатляющим разрешением 2644x1208 и частотой обновления 144 Гц обеспечивает удовольствие от просмотра фильмов и плавные динамичные игры — забудьте о размытиях и рывках. Мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100 Ultimate на частоте 2200 МГц в тандеме с 12 Гб оперативной памяти дарит быструю работу без зависаний даже при запуске нескольких приложений и требовательных игр. Храните фото, видео и приложения — встроенной памяти на 256 Гб хватит для всего важного, а поддержка двух nano-SIM позволит легко разделить личное и рабочее общение. Легкий пластиковый корпус делает смартфон удобным для повседневного использования, а эффектный цвет придется по душе любителям необычных решений.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Green




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Характеристики
Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Camon 50
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2200
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50 + 8 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя стиль и производительность с зеленым смартфоном TECNO. Яркий 6,78-дюймовый экран с впечатляющим разрешением 2644x1208 и частотой обновления 144 Гц обеспечивает удовольствие от просмотра фильмов и плавные динамичные игры — забудьте о размытиях и рывках. Мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100 Ultimate на частоте 2200 МГц в тандеме с 12 Гб оперативной памяти дарит быструю работу без зависаний даже при запуске нескольких приложений и требовательных игр. Храните фото, видео и приложения — встроенной памяти на 256 Гб хватит для всего важного, а поддержка двух nano-SIM позволит легко разделить личное и рабочее общение. Легкий пластиковый корпус делает смартфон удобным для повседневного использования, а эффектный цвет придется по душе любителям необычных решений.
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Отзывы


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