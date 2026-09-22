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Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан купить с доставкой в Москве
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Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан

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Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан - фото 1
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан - фото 2
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан - фото 3
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан - фото 4
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан - фото 5
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан - фото 6
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан - фото 7
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан - фото 8
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан - фото 9
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан - фото 10
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno Camon 50
Цвет
титан
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан - фото 2
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан - фото 3
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан - фото 4
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан - фото 5
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан - фото 6
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан - фото 7
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан - фото 8
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан - фото 9
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан - фото 10
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
27 220 руб.  34 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732548
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Характеристики

Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Camon 50
Цвет
титан
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50 + 8 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан

Смартфон TECNO представляет собой современное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и стильный дизайн. Выполненный в элегантном сером цвете, этот телефон олицетворяет идеальное сочетание функций и эстетики. Производится в Китае, что обеспечивает высокое качество и надёжность. Основой смартфона является процессор MediaTek Helio G100 Ultimate, работающий на частоте 2200 МГц. Смартфон обладает 8 ядрами, что обеспечивает высокую производительность и плавность работы, идеальную для многозадачности и требовательных приложений. Большой дисплей диагональю 6,78 дюйма и с частотой обновления 144 Гц обеспечивает яркое и чёткое изображение, даря невероятные впечатления от просмотра видео и игр. Операционная система Android делает устройство интуитивно понятным и простым в использовании, а наличие 12 Гб оперативной памяти позволяет быстро переключаться между различными задачами и приложениям. Встроенная память объёмом 256 Гб предоставляет обширное пространство для хранения фотографий, видео и других файлов. Смартфон поддерживает работу с двумя nano-SIM картами, что очень удобно для разделения рабочих и личных вызовов. Благодаря поддержке 4G LTE, вы всегда будете оставаться на связи и сможете наслаждаться высокоскоростным интернетом. Хотя корпус из пластика не является ударопрочным, дизайн устройства остаётся современным и привлекательным. Это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный и функциональный смартфон, способный удовлетворить все повседневные нужды.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан




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Характеристики
Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Camon 50
Цвет
титан
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2200
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50 + 8 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон TECNO представляет собой современное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и стильный дизайн. Выполненный в элегантном сером цвете, этот телефон олицетворяет идеальное сочетание функций и эстетики. Производится в Китае, что обеспечивает высокое качество и надёжность. Основой смартфона является процессор MediaTek Helio G100 Ultimate, работающий на частоте 2200 МГц. Смартфон обладает 8 ядрами, что обеспечивает высокую производительность и плавность работы, идеальную для многозадачности и требовательных приложений. Большой дисплей диагональю 6,78 дюйма и с частотой обновления 144 Гц обеспечивает яркое и чёткое изображение, даря невероятные впечатления от просмотра видео и игр. Операционная система Android делает устройство интуитивно понятным и простым в использовании, а наличие 12 Гб оперативной памяти позволяет быстро переключаться между различными задачами и приложениям. Встроенная память объёмом 256 Гб предоставляет обширное пространство для хранения фотографий, видео и других файлов. Смартфон поддерживает работу с двумя nano-SIM картами, что очень удобно для разделения рабочих и личных вызовов. Благодаря поддержке 4G LTE, вы всегда будете оставаться на связи и сможете наслаждаться высокоскоростным интернетом. Хотя корпус из пластика не является ударопрочным, дизайн устройства остаётся современным и привлекательным. Это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный и функциональный смартфон, способный удовлетворить все повседневные нужды.
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Отзывы


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