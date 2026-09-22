Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb титан
Смартфон TECNO представляет собой современное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и стильный дизайн. Выполненный в элегантном сером цвете, этот телефон олицетворяет идеальное сочетание функций и эстетики. Производится в Китае, что обеспечивает высокое качество и надёжность. Основой смартфона является процессор MediaTek Helio G100 Ultimate, работающий на частоте 2200 МГц. Смартфон обладает 8 ядрами, что обеспечивает высокую производительность и плавность работы, идеальную для многозадачности и требовательных приложений. Большой дисплей диагональю 6,78 дюйма и с частотой обновления 144 Гц обеспечивает яркое и чёткое изображение, даря невероятные впечатления от просмотра видео и игр. Операционная система Android делает устройство интуитивно понятным и простым в использовании, а наличие 12 Гб оперативной памяти позволяет быстро переключаться между различными задачами и приложениям. Встроенная память объёмом 256 Гб предоставляет обширное пространство для хранения фотографий, видео и других файлов. Смартфон поддерживает работу с двумя nano-SIM картами, что очень удобно для разделения рабочих и личных вызовов. Благодаря поддержке 4G LTE, вы всегда будете оставаться на связи и сможете наслаждаться высокоскоростным интернетом. Хотя корпус из пластика не является ударопрочным, дизайн устройства остаётся современным и привлекательным. Это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный и функциональный смартфон, способный удовлетворить все повседневные нужды.
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