Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKS) Gold
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKS) Gold
**Смартфон HONOR X9d 8+256GB, золотой (5109BYKS)** Откройте для себя мир безграничных возможностей с смартфоном HONOR X9d! Стильный золотой корпус, впечатляющие технические характеристики и широкий функционал — всё, что нужно для комфортного использования. **Почему стоит выбрать HONOR X9d?** * **Достаточно памяти для всех ваших задач:** 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти позволят вам хранить множество приложений, фотографий, видео и других файлов. * **Стильный дизайн:** золотой корпус смартфона придаст вашему образу элегантность и утончённость. * **Высокая производительность:** с HONOR X9d вы сможете наслаждаться быстрой и плавной работой устройства, без зависаний и задержек. * **Широкий функционал:** смартфон оснащён всеми необходимыми функциями для комфортного использования — от звонков и сообщений до просмотра видео и игр. Не упустите шанс приобрести надёжный и стильный смартфон по выгодной цене! HONOR X9d станет вашим верным помощником в работе, учёбе и развлечениях.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Золотой, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 25 690 руб. 28 590 руб.6423 руб. в СплитСмартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro RU 8/256Gb Black
-
В наличииЦена 26 150 руб.6538 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 8+256 Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Cyan
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Gold
-
В наличииЦена 29 040 руб.7260 руб. в СплитСмартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White
-
В наличииЦена 29 840 руб.7460 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR
-
В наличииЦена 29 840 руб.7460 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR
-
В наличииЦена 29 840 руб.7460 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJR GREY HONOR
-
В наличииЦена 29 850 руб.7463 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green
-
В наличииЦена 29 850 руб.7463 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black
-
В наличииЦена 32 890 руб. 49 790 руб.8223 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Золотой, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKS) Gold