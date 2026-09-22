Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb графит
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Характеристики
Описание товара Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb графит
Infinix GT 30 Pro X6873 - это мощный смартфон, созданный для тех, кто ценит производительность и стиль. С 6.78-дюймовым дисплеем вы получите яркое и четкое изображение, идеальное для просмотра фильмов, игр и веб-серфинга. Встроенная память объемом 256 ГБ и оперативная память 12 ГБ обеспечивают плавную работу всех приложений и игр, а операционная система Android 15 гарантирует доступ к широкому спектру приложений и сервисов. Смартфон оснащен беспроводными интерфейсами Bluetooth и Wi-Fi для быстрого и удобного подключения к другим устройствам. Модель Infinix GT 30 Pro X6873 поставляется в стильном графитовом цвете и станет надежным спутником в повседневной жизни, помогая вам оставаться на связи, развлекаться и решать задачи с максимальным комфортом.
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