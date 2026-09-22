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Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Black

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Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Black - фото 1
Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Black - фото 2
Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Black - фото 3
Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Black - фото 4
Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Black - фото 5
Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Black - фото 6
Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Black - фото 7
Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Infinix Note 60
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644х1280
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Black - фото 5
  • Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Black - фото 6
  • Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Black - фото 7
  • Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
22 970 руб.  31 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727471
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Характеристики

Бренд
Infinix
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, чехол, защитная пленка, булавка для сим-карты, кабель, документация
Линейка
Infinix Note 60
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644х1280
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2600
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х6
Вес, г.
540

Описание товара Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Black

Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Black

Отзывы о товаре Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Black




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Характеристики
Бренд
Infinix
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, чехол, защитная пленка, булавка для сим-карты, кабель, документация
Линейка
Infinix Note 60
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644х1280
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2600
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Black
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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