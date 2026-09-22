Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый
Смартфоны TECNO представляют собой идеальное сочетание современного дизайна и передовых технологий. Модель в элегантном зеленом цвете выделяется своей яркостью и современностью. Изготовленный в Китае, этот смартфон отличается высоким качеством и надежностью. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, что обеспечивает легкость и комфортное использование. Диагональ экрана составляет впечатляющие 6,78 дюймов, что позволяет наслаждаться четким и ярким изображением. С частотой обновления экрана 144 Гц, вы получите плавную и отзывчивую графику, что особенно важно для игр и просмотра видео. В основе работы смартфона лежит процессор MediaTek Helio G100 Ultimate с частотой 2200 МГц и восемь ядер, что гарантирует быструю и стабильную работу устройства в любых задачах. На базе операционной системы Android, этот телефон предоставляет пользователю доступ к широкому набору приложений и функций. Смартфон оснащен 8 Гб оперативной памяти и имеет встроенную память объемом 256 Гб, что позволяет хранить большое количество файлов, фотографий и приложений. Поддержка двух SIM-карт типа nano-SIM и наличие 4G LTE обеспечивают удобство и постоянную связь с интернетом, где бы вы ни находились. Этот смартфон отлично подходит для тех, кто ищет надежное устройство с мощными характеристиками и привлекательным дизайном.
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