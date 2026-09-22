Top.Mail.Ru
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан - фото 1
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан - фото 2
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан - фото 3
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан - фото 4
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан - фото 5
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан - фото 6
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан - фото 7
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан - фото 8
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан - фото 9
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан - фото 10
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан - фото 11
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno Camon 50
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан - фото 2
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан - фото 3
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан - фото 4
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан - фото 5
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан - фото 6
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан - фото 7
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан - фото 8
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан - фото 9
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан - фото 10
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан - фото 11
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
23 350 руб.  30 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732550
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Camon 50
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50 + 8 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан

Смартфон TECNO — это современное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и стильный дизайн. Этот смартфон предлагает вам всё необходимое для комфортного использования в повседневной жизни и во время работы. Он оснащён большим и ярким экраном диагональю 6,78 дюйма с частотой обновления 144 Гц, что обеспечивает плавность изображения и комфорт при просмотре видео или играх. Внутри устройства работает мощный восьмиядерный процессор с частотой 2200 МГц, что в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти позволяет запускать множество приложений без задержек и трудностей. Для хранения данных предусмотрено 256 ГБ встроенной памяти, чего будет достаточно для множества фотографий, видео и других файлов. Устройство поддерживает две nano-SIM карты, что удобно для тех, кто хочет одновременно использовать личные и рабочие номера. Смартфон работает на операционной системе Android и поддерживает технологию NFC, что позволит вам использовать его для бесконтактных платежей. Также на устройстве установлен сканер отпечатка пальца для быстрого и безопасного разблокирования. Корпус выполнен из прочного пластика и представлен в стильном сером цвете. Правда, смартфон не является ударопрочным, поэтому стоит быть осторожным с его использованием. Ёмкий аккумулятор на основе Li-Ion обеспечит продолжительное время работы, а произведён смартфон в Китае, что говорит о высокой степени автоматизации и соблюдении мировых стандартов качества. Смартфон TECNO — это оптимальное сочетание цены, функциональности и современного дизайна, которое удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Camon 50
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Развернуть
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50 + 8 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон TECNO — это современное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и стильный дизайн. Этот смартфон предлагает вам всё необходимое для комфортного использования в повседневной жизни и во время работы. Он оснащён большим и ярким экраном диагональю 6,78 дюйма с частотой обновления 144 Гц, что обеспечивает плавность изображения и комфорт при просмотре видео или играх. Внутри устройства работает мощный восьмиядерный процессор с частотой 2200 МГц, что в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти позволяет запускать множество приложений без задержек и трудностей. Для хранения данных предусмотрено 256 ГБ встроенной памяти, чего будет достаточно для множества фотографий, видео и других файлов. Устройство поддерживает две nano-SIM карты, что удобно для тех, кто хочет одновременно использовать личные и рабочие номера. Смартфон работает на операционной системе Android и поддерживает технологию NFC, что позволит вам использовать его для бесконтактных платежей. Также на устройстве установлен сканер отпечатка пальца для быстрого и безопасного разблокирования. Корпус выполнен из прочного пластика и представлен в стильном сером цвете. Правда, смартфон не является ударопрочным, поэтому стоит быть осторожным с его использованием. Ёмкий аккумулятор на основе Li-Ion обеспечит продолжительное время работы, а произведён смартфон в Китае, что говорит о высокой степени автоматизации и соблюдении мировых стандартов качества. Смартфон TECNO — это оптимальное сочетание цены, функциональности и современного дизайна, которое удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...