Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Blue
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Характеристики
Описание товара Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Blue
Infinix в голубом цвете — это смартфон, который приковывает внимание не только стильным внешним видом, но и впечатляющими возможностями. Большой 6,78-дюймовый экран с разрешением 2644х1280 и частотой обновления 144 Гц дарит невероятно четкое и плавное изображение — отличный выбор для геймеров и любителей яркого контента. Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с частотой до 2600 МГц обеспечит мгновенный отклик даже в ресурсоемких приложениях. Мощные 8 Гб оперативной памяти и вместительные 256 Гб внутреннего хранилища позволят держать под рукой всё необходимое — документы, фото, любимые приложения. Поддержка двух SIM-карт оценят те, кому важно совмещать рабочие и личные задачи. Пластиковый корпус помогает смартфону оставаться лёгким, а защита по классу IP64 позволяет не переживать о каплях воды и пыли. Удобство и современный стиль каждый день — всё это в одном устройстве Infinix.
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Теги товара: 256 GB, 8 GB, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
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