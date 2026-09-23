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Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Black

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Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Black - фото 1
Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Black - фото 2
Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Black - фото 3
Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Black - фото 4
Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Black - фото 5
Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Black - фото 6
Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Black - фото 7
Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Infinix Note Edge
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Процессор
MediaTek Dimensity 7100
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Black - фото 5
  • Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Black - фото 6
  • Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Black - фото 7
  • Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
21 500 руб.  27 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734776
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Характеристики

Бренд
Infinix
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, чехол, защитная пленка, булавка для сим-карты, кабель, документация
Линейка
Infinix Note Edge
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 7100
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50МП
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
573
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х6
Вес, г.
490

Описание товара Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Black

Смартфон Infinix NOTE Edge 256 ГБ серого цвета работает на базе 8-ядерного процессора MediaTek Dimensity 7100 5G, 8 ГБ оперативной памяти и графического ускорителя Mali-G610 MC2. Такая конфигурация обеспечивает быструю работу ОС, мгновенный отклик интерфейса и приложений, комфортный гейминг на средних/высоких настройках. AMOLED-экран с разрешением 2644?1208 поддерживают частоту кадров 120 Гц. Это обеспечивает плавность интерфейса и игр. В отличие от 60 Гц при 120 Гц текст остается читаемым даже при быстрой прокрутке и не превращается в размытое пятно. Экран с защитным стеклом Gorilla Glass7i устойчив к механическим ударам и выдержит падение на твердую поверхность с высоты до 1 м. Смартфон Infinix NOTE Edge 256 ГБ совместим с технологией eSIM. Благодаря этому стандарту вы сможете удаленно купить тариф местного оператора и избежать роуминга в поездах по стране и заграницей. Камера 50 МП подойдет для съемки пейзажей, архитектуры и дневных сцен, позволяет приближать или обрезать фото без потери качества. Батареи 6150 мАч хватит на 11-12 часов автономной работы в смешанном режиме.

Отзывы о товаре Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Black




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Характеристики
Бренд
Infinix
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, чехол, защитная пленка, булавка для сим-карты, кабель, документация
Линейка
Infinix Note Edge
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 7100
Развернуть
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50МП
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
573
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Infinix NOTE Edge 256 ГБ серого цвета работает на базе 8-ядерного процессора MediaTek Dimensity 7100 5G, 8 ГБ оперативной памяти и графического ускорителя Mali-G610 MC2. Такая конфигурация обеспечивает быструю работу ОС, мгновенный отклик интерфейса и приложений, комфортный гейминг на средних/высоких настройках. AMOLED-экран с разрешением 2644?1208 поддерживают частоту кадров 120 Гц. Это обеспечивает плавность интерфейса и игр. В отличие от 60 Гц при 120 Гц текст остается читаемым даже при быстрой прокрутке и не превращается в размытое пятно. Экран с защитным стеклом Gorilla Glass7i устойчив к механическим ударам и выдержит падение на твердую поверхность с высоты до 1 м. Смартфон Infinix NOTE Edge 256 ГБ совместим с технологией eSIM. Благодаря этому стандарту вы сможете удаленно купить тариф местного оператора и избежать роуминга в поездах по стране и заграницей. Камера 50 МП подойдет для съемки пейзажей, архитектуры и дневных сцен, позволяет приближать или обрезать фото без потери качества. Батареи 6150 мАч хватит на 11-12 часов автономной работы в смешанном режиме.
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Отзывы


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