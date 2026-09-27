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SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ купить с доставкой в Москве
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SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/

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SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 1
SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 2
SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 3
SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 4
SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 5
SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 6
SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 7
SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 8
SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 9
SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 10
SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Mediatek Helio G91 Ultra
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 1
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 2
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 3
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 4
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 5
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 6
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 7
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 8
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 9
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 10
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 450 руб. 
Начислим 344 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748675
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/
21 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM, руководство
Линейка
Xiaomi Redmi
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Mediatek Helio G91 Ultra
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/

**Смартфон Redmi 17 8+256, чёрный (MZB0PKLRU)** Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Redmi 17! Устройство сочетает в себе мощный функционал и стильный дизайн, чтобы удовлетворить все ваши потребности. **Почему стоит выбрать Redmi 17?** * **Мощный процессор:** Mediatek Helio G91 Ultra обеспечит быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти и возможность расширения памяти с помощью карты (вместо одной SIM-карты) позволят хранить все важные данные и медиафайлы. * **Плавный и яркий дисплей:** IPS-экран с диагональю 6,9 дюйма и разрешением 1600 x 720 пикселей, а также частотой обновления 120 Гц подарит вам незабываемые впечатления от просмотра контента. * **Двойная тыловая камера:** запечатлевайте яркие и чёткие моменты жизни. * **Длительная работа без подзарядки:** ёмкий аккумулятор на 7500 мАч позволит вам наслаждаться устройством в течение всего дня. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев и класс пылевлагозащиты IP64 гарантируют защиту вашего устройства и данных. * **Современные возможности подключения:** поддержка двух SIM-карт, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11ac и проводной интерфейс USB Type-C. * **Быстрая зарядка:** заряжайте устройство быстро и эффективно. Стильный чёрный корпус из пластика и моноблочная конструкция делают Redmi 17 не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите Redmi 17 — выберите качество и надёжность!

Отзывы о товаре SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM, руководство
Линейка
Xiaomi Redmi
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Mediatek Helio G91 Ultra
Развернуть
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Redmi 17 8+256, чёрный (MZB0PKLRU)** Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Redmi 17! Устройство сочетает в себе мощный функционал и стильный дизайн, чтобы удовлетворить все ваши потребности. **Почему стоит выбрать Redmi 17?** * **Мощный процессор:** Mediatek Helio G91 Ultra обеспечит быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти и возможность расширения памяти с помощью карты (вместо одной SIM-карты) позволят хранить все важные данные и медиафайлы. * **Плавный и яркий дисплей:** IPS-экран с диагональю 6,9 дюйма и разрешением 1600 x 720 пикселей, а также частотой обновления 120 Гц подарит вам незабываемые впечатления от просмотра контента. * **Двойная тыловая камера:** запечатлевайте яркие и чёткие моменты жизни. * **Длительная работа без подзарядки:** ёмкий аккумулятор на 7500 мАч позволит вам наслаждаться устройством в течение всего дня. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев и класс пылевлагозащиты IP64 гарантируют защиту вашего устройства и данных. * **Современные возможности подключения:** поддержка двух SIM-карт, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11ac и проводной интерфейс USB Type-C. * **Быстрая зарядка:** заряжайте устройство быстро и эффективно. Стильный чёрный корпус из пластика и моноблочная конструкция делают Redmi 17 не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите Redmi 17 — выберите качество и надёжность!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ – стоимость товара 21450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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