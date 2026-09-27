Top.Mail.Ru
Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black - фото 1
Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black - фото 2
Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black - фото 3
Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black - фото 4
Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black - фото 5
Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black - фото 6
Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black - фото 7
Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black - фото 8
Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black - фото 9
Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black - фото 10
Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi Note
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.99
Разрешение экрана
2396x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black - фото 1
  • Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black - фото 2
  • Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black - фото 3
  • Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black - фото 4
  • Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black - фото 5
  • Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black - фото 6
  • Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black - фото 7
  • Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black - фото 8
  • Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black - фото 9
  • Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black - фото 10
  • Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 010 руб. 
Начислим 353 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748661
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black
22 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, кабель USB Type-C, чехол, скрепка, руководство
Линейка
Xiaomi Redmi Note
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.99
Разрешение экрана
2396x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Hyper OS
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black

**Смартфон Redmi Note 17 6+256Gb, чёрный (MZB0NNNRU)** Откройте для себя мир передовых технологий с смартфоном Redmi Note 17! **Почему стоит выбрать Redmi Note 17?** * **Мощный процессор:** Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 обеспечит быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Большой и яркий дисплей:** AMOLED-экран с диагональю 6,99 дюйма и разрешением 2396 x 1080 пикселей подарит вам незабываемые впечатления от просмотра контента. * **Плавность изображения:** частота обновления экрана 120 Гц сделает динамичные сцены максимально плавными. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти и возможность расширения за счёт карты памяти (вместо одной SIM-карты). * **Быстрая зарядка и ёмкий аккумулятор:** с аккумулятором на 7700 мАч вы сможете дольше наслаждаться своим смартфоном, а поддержка быстрой зарядки сократит время ожидания. * **Современные стандарты связи и подключения:** две SIM-карты, NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac и проводной интерфейс USB Type-C. * **Защита от пыли и влаги:** класс пылевлагозащиты IP65 позволяет не бояться неблагоприятных условий. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев поможет защитить ваши данные и быстро разблокировать устройство. **Основные характеристики:** * оперативная память: 6 ГБ; * встроенная память: 256 ГБ; * цвет корпуса: чёрный; * материал корпуса: пластик; * тип корпуса: моноблок; * тыловая камера: 1 камера; * навигация: [уточните информацию]. Redmi Note 17 — это сочетание стильного дизайна, передовых технологий и высокой производительности. Не упустите шанс обновить свой смартфон и получить максимум от каждого дня!

Отзывы о товаре Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, кабель USB Type-C, чехол, скрепка, руководство
Линейка
Xiaomi Redmi Note
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.99
Разрешение экрана
2396x1080
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Hyper OS
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Redmi Note 17 6+256Gb, чёрный (MZB0NNNRU)** Откройте для себя мир передовых технологий с смартфоном Redmi Note 17! **Почему стоит выбрать Redmi Note 17?** * **Мощный процессор:** Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 обеспечит быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Большой и яркий дисплей:** AMOLED-экран с диагональю 6,99 дюйма и разрешением 2396 x 1080 пикселей подарит вам незабываемые впечатления от просмотра контента. * **Плавность изображения:** частота обновления экрана 120 Гц сделает динамичные сцены максимально плавными. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти и возможность расширения за счёт карты памяти (вместо одной SIM-карты). * **Быстрая зарядка и ёмкий аккумулятор:** с аккумулятором на 7700 мАч вы сможете дольше наслаждаться своим смартфоном, а поддержка быстрой зарядки сократит время ожидания. * **Современные стандарты связи и подключения:** две SIM-карты, NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac и проводной интерфейс USB Type-C. * **Защита от пыли и влаги:** класс пылевлагозащиты IP65 позволяет не бояться неблагоприятных условий. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев поможет защитить ваши данные и быстро разблокировать устройство. **Основные характеристики:** * оперативная память: 6 ГБ; * встроенная память: 256 ГБ; * цвет корпуса: чёрный; * материал корпуса: пластик; * тип корпуса: моноблок; * тыловая камера: 1 камера; * навигация: [уточните информацию]. Redmi Note 17 — это сочетание стильного дизайна, передовых технологий и высокой производительности. Не упустите шанс обновить свой смартфон и получить максимум от каждого дня!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black - данный товар вы можете купить по цене 22010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...