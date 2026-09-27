Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV
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Характеристики
Описание товара Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV
HONOR X7e - это надежный и сбалансированный смартфон начального уровня, созданный для тех, кому важна максимальная автономность и стабильная работа каждый день. Главной фишкой устройства стал рекордный аккумулятор, который позволяет забыть о частой подзарядке. Смартфон оснащен колоссальным аккумулятором емкостью 7000 мАч. Такого объема энергии хватит на несколько дней активного использования: долгих поездок, беспрерывного просмотра видео, игр и общения в мессенджерах. Устройство получило внушительный дисплей с диагональю 6.61 дюйма. Большой экран обеспечивает отличный визуальный опыт, делая чтение книг, веб-серфинг и просмотр мультимедийного контента максимально комфортным для глаз. Сердцем смартфона стал чипсет MediaTek Helio G81 Ultra, который обеспечивает плавную работу интерфейса и уверенно справляется с повседневными задачами. Сочетание 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти гарантирует быструю работу в режиме многозадачности и предоставляет много места для хранения ваших фото, приложений и документов. Двойная камера с главным объективом на 50 Мп позволяет делать четкие и детализированные фотографии при хорошем освещении. Дополнительный QVGA-датчик (0.08 Мп) помогает при портретной съемке. Фронтальная камера на 5 Мп предназначена для быстрых селфи и видеозвонков по работе или с близкими. Смартфон работает под управлением актуальной фирменной оболочки MagicOS 10. Она предлагает пользователю интуитивно понятный интерфейс, продвинутые функции безопасности и умные алгоритмы оптимизации энергопотребления.
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