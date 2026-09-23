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Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray купить с доставкой в Москве
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Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray

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Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 1
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 2
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 3
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 4
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 5
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 6
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 7
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 8
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 9
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 10
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 11
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 12
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 13
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 14
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 15
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 16
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 17
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 18
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 19
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 20
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 21
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 22
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 23
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 24
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 25
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 26
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 27
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 28
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 29
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 30
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 31
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor X8d
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 1
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 2
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 3
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 4
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 5
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 6
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 7
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 8
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 9
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 10
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 11
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 12
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 13
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 14
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 15
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 16
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 17
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 18
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 19
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 20
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 21
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 22
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 23
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 24
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 25
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 26
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 27
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 28
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 29
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 30
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 31
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734711
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Характеристики

Бренд
HONOR
Комплектация
защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол, зарядное устройство
Линейка
Honor X8d
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108+5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
941
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
510

Описание товара Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray

**Смартфон HONOR X8d 8+128GB, чёрный (5109CCUA)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном HONOR X8d! Современный дизайн, высокая производительность и впечатляющие технические характеристики — всё, что нужно для комфортного использования. **Почему стоит выбрать HONOR X8d?** * **Мощный процессор:** Snapdragon 6s 4G Gen 2 обеспечит быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 128 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Яркий и чёткий дисплей:** AMOLED-экран с разрешением 2392 x 1080 и диагональю 6,77 дюйма подарит вам насыщенные цвета и детализированное изображение. * **Плавность в каждом движении:** частота обновления экрана 120 Гц сделает интерфейс максимально отзывчивым. * **Долгое время работы без подзарядки:** ёмкий аккумулятор на 7000 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение всего дня. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев надёжно защитит ваши данные, а поддержка NFC упростит бесконтактные платежи. **Дополнительные преимущества:** * защита от пыли и воды (класс IP65); * поддержка двух SIM-карт; * проводной интерфейс USB Type-C; * быстрая зарядка; * две тыловые камеры для качественных фото и видео; * современный интерфейс и широкие возможности навигации. Стильный чёрный корпус из пластика и надёжная конструкция делают HONOR X8d не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите HONOR X8d — выберите качество и стиль!

Отзывы о товаре Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray




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Характеристики
Бренд
HONOR
Комплектация
защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол, зарядное устройство
Линейка
Honor X8d
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Развернуть
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108+5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
941
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон HONOR X8d 8+128GB, чёрный (5109CCUA)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном HONOR X8d! Современный дизайн, высокая производительность и впечатляющие технические характеристики — всё, что нужно для комфортного использования. **Почему стоит выбрать HONOR X8d?** * **Мощный процессор:** Snapdragon 6s 4G Gen 2 обеспечит быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 128 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Яркий и чёткий дисплей:** AMOLED-экран с разрешением 2392 x 1080 и диагональю 6,77 дюйма подарит вам насыщенные цвета и детализированное изображение. * **Плавность в каждом движении:** частота обновления экрана 120 Гц сделает интерфейс максимально отзывчивым. * **Долгое время работы без подзарядки:** ёмкий аккумулятор на 7000 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение всего дня. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев надёжно защитит ваши данные, а поддержка NFC упростит бесконтактные платежи. **Дополнительные преимущества:** * защита от пыли и воды (класс IP65); * поддержка двух SIM-карт; * проводной интерфейс USB Type-C; * быстрая зарядка; * две тыловые камеры для качественных фото и видео; * современный интерфейс и широкие возможности навигации. Стильный чёрный корпус из пластика и надёжная конструкция делают HONOR X8d не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите HONOR X8d — выберите качество и стиль!
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