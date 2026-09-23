Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray
**Смартфон HONOR X8d 8+128GB, чёрный (5109CCUA)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном HONOR X8d! Современный дизайн, высокая производительность и впечатляющие технические характеристики — всё, что нужно для комфортного использования. **Почему стоит выбрать HONOR X8d?** * **Мощный процессор:** Snapdragon 6s 4G Gen 2 обеспечит быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 128 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Яркий и чёткий дисплей:** AMOLED-экран с разрешением 2392 x 1080 и диагональю 6,77 дюйма подарит вам насыщенные цвета и детализированное изображение. * **Плавность в каждом движении:** частота обновления экрана 120 Гц сделает интерфейс максимально отзывчивым. * **Долгое время работы без подзарядки:** ёмкий аккумулятор на 7000 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение всего дня. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев надёжно защитит ваши данные, а поддержка NFC упростит бесконтактные платежи. **Дополнительные преимущества:** * защита от пыли и воды (класс IP65); * поддержка двух SIM-карт; * проводной интерфейс USB Type-C; * быстрая зарядка; * две тыловые камеры для качественных фото и видео; * современный интерфейс и широкие возможности навигации. Стильный чёрный корпус из пластика и надёжная конструкция делают HONOR X8d не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите HONOR X8d — выберите качество и стиль!
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