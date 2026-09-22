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Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan купить с доставкой в Москве
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Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan

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Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 1
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 2
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 3
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 4
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 5
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 6
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 7
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 8
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 9
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 10
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 11
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 12
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 13
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 14
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Цвет
титан
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Процессор
MediaTek Dimensity 7300 Ultimate
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Поддержка 4G LTE
нет
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 2
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 3
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 4
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 5
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 6
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 7
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 8
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 9
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 10
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 11
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 12
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 13
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 14
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
21 800 руб.  33 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720217
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, Зарядное устройство, USB-кабель, Скрепка для извлечения лотка SIM карт, Защитная пленка, Защитный чехол, Руководство по использованию, Гарантийный талон
Цвет
титан
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7300 Ultimate
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
447
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan

**Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8+256 ГБ (титан)** Откройте для себя мир передовых технологий с смартфоном Tecno Camon 40 Pro 5G! Этот стильный и мощный гаджет станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни. **Почему стоит выбрать Tecno Camon 40 Pro 5G?** * **Высокая производительность:** 8 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью без задержек и зависаний. * **Достаточно места для ваших данных:** 256 ГБ встроенной памяти дадут возможность хранить множество приложений, фотографий, видео и других файлов. * **Поддержка 5G:** наслаждайтесь быстрой загрузкой страниц, потоковым видео и онлайн-играми благодаря поддержке высокоскоростного стандарта связи 5G. * **Стильный дизайн:** корпус в цвете «титан» подчеркнёт ваш безупречный вкус и индивидуальность. С Tecno Camon 40 Pro 5G вы получите не только мощный инструмент для работы и общения, но и устройство, которое порадует вас своим внешним видом и функциональностью. Не упустите шанс обновить свой гаджет и ощутить все преимущества современных технологий!

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Titan




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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, Зарядное устройство, USB-кабель, Скрепка для извлечения лотка SIM карт, Защитная пленка, Защитный чехол, Руководство по использованию, Гарантийный талон
Цвет
титан
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7300 Ultimate
Частота процессора, МГц
2500
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
447
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
24
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8+256 ГБ (титан)** Откройте для себя мир передовых технологий с смартфоном Tecno Camon 40 Pro 5G! Этот стильный и мощный гаджет станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни. **Почему стоит выбрать Tecno Camon 40 Pro 5G?** * **Высокая производительность:** 8 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью без задержек и зависаний. * **Достаточно места для ваших данных:** 256 ГБ встроенной памяти дадут возможность хранить множество приложений, фотографий, видео и других файлов. * **Поддержка 5G:** наслаждайтесь быстрой загрузкой страниц, потоковым видео и онлайн-играми благодаря поддержке высокоскоростного стандарта связи 5G. * **Стильный дизайн:** корпус в цвете «титан» подчеркнёт ваш безупречный вкус и индивидуальность. С Tecno Camon 40 Pro 5G вы получите не только мощный инструмент для работы и общения, но и устройство, которое порадует вас своим внешним видом и функциональностью. Не упустите шанс обновить свой гаджет и ощутить все преимущества современных технологий!
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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