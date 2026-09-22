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Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
зеленый
Мощность, Вт
450
Число скоростей
9
Количество насадок
2
Насадки
Венчик для взбивания, Нескользящая ручка, Насадка турбо-венчик, Насадка для смешивания, Насадки для замешивания теста, Чехол для хранения
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730670
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Венчик для взбивания, Нескользящая ручка, Насадка турбо-венчик, Насадка для смешивания, Насадки для замешивания теста, Чехол для хранения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х8
Вес, кг.
1.7
Описание товара Миксер KitchenAid 5KHM9212EPT фисташковый
Этот стильный ручной миксер станет вашим надежным помощником на кухне. Оснащенный мощным 85-ваттным двигателем постоянного тока с электронным управлением, он легко справляется с самыми разными задачами – от взбивания нежных сливок до замешивания плотного теста.
Уникальная система из 9 скоростных режимов с плавным стартом позволяет точно подобрать интенсивность работы, предотвращая разбрызгивание ингредиентов. Электронный датчик автоматически поддерживает заданную скорость, независимо от плотности смешиваемых продуктов. В комплекте вы найдете четыре профессиональные насадки, включая специальные турбо-венчики для работы с густыми массами.
Эргономичная ручка с мягким нескользящим покрытием обеспечивает комфорт и безопасность во время использования, а вращающийся контакт шнура позволяет удобно разместить миксер на столе. Интуитивная панель управления с кнопочным переключателем и светодиодной индикацией делает работу с прибором простой и понятной.
Дополнительными преимуществами модели являются система защиты от перегрева и чехол для удобного хранения.
Компактный и мощный миксер KitchenAid 5KHM9212 – идеальный выбор для тех, кто ценит качество, удобство и профессиональные результаты в повседневной готовке.
Венчик для взбивания, Нескользящая ручка, Насадка турбо-венчик, Насадка для смешивания, Насадки для замешивания теста, Чехол для хранения
Страна производитель
Китай
Описание
Этот стильный ручной миксер станет вашим надежным помощником на кухне. Оснащенный мощным 85-ваттным двигателем постоянного тока с электронным управлением, он легко справляется с самыми разными задачами – от взбивания нежных сливок до замешивания плотного теста.
Уникальная система из 9 скоростных режимов с плавным стартом позволяет точно подобрать интенсивность работы, предотвращая разбрызгивание ингредиентов. Электронный датчик автоматически поддерживает заданную скорость, независимо от плотности смешиваемых продуктов. В комплекте вы найдете четыре профессиональные насадки, включая специальные турбо-венчики для работы с густыми массами.
Эргономичная ручка с мягким нескользящим покрытием обеспечивает комфорт и безопасность во время использования, а вращающийся контакт шнура позволяет удобно разместить миксер на столе. Интуитивная панель управления с кнопочным переключателем и светодиодной индикацией делает работу с прибором простой и понятной.
Дополнительными преимуществами модели являются система защиты от перегрева и чехол для удобного хранения.
Компактный и мощный миксер KitchenAid 5KHM9212 – идеальный выбор для тех, кто ценит качество, удобство и профессиональные результаты в повседневной готовке.
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