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Миксер планетарный Smeg SMF03RDEU красный купить с доставкой в Москве
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Миксер планетарный Smeg SMF03RDEU красный

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Миксер планетарный Smeg SMF03RDEU - фото 1
Миксер планетарный Smeg SMF03RDEU - фото 2
Миксер планетарный Smeg SMF03RDEU - фото 3
Миксер планетарный Smeg SMF03RDEU - фото 4
Миксер планетарный Smeg SMF03RDEU - фото 5
Миксер планетарный Smeg SMF03RDEU - фото 6
Миксер планетарный Smeg SMF03RDEU - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
  • Миксер планетарный Smeg SMF03RDEU - фото 1
  • Миксер планетарный Smeg SMF03RDEU - фото 2
  • Миксер планетарный Smeg SMF03RDEU - фото 3
  • Миксер планетарный Smeg SMF03RDEU - фото 4
  • Миксер планетарный Smeg SMF03RDEU - фото 5
  • Миксер планетарный Smeg SMF03RDEU - фото 6
  • Миксер планетарный Smeg SMF03RDEU - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 326845
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Миксеры
Размеры в упаковке, см
46х41х26
Вес, кг.
11.6

Описание товара Миксер планетарный Smeg SMF03RDEU красный

Планетарный миксер, полностью цветной. Глянцевая отделка. Управляется рычажком. Блокировка вращения при поднятой смесительной головке. Защита мотора от перегрузки. Регулировка наклона смесительной головки: кнопка. Ручка чаши. Нескользящие ножки.

Отзывы о товаре Миксер планетарный Smeg SMF03RDEU красный




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Миксеры
Описание
Планетарный миксер, полностью цветной. Глянцевая отделка. Управляется рычажком. Блокировка вращения при поднятой смесительной головке. Защита мотора от перегрузки. Регулировка наклона смесительной головки: кнопка. Ручка чаши. Нескользящие ножки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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