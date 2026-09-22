Миксер планетарный Smeg SMF04BLEU черный
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный Smeg SMF04BLEU черный
Миксер Smeg SMF04BLEU стильного серебристо-черного цвета — шедевр европейского кухонного дизайна. Используя этот чудо-прибор на кухне, вы можете приготовить самые изысканные блюда, достойные именитых поваров. Миксер Smeg отличается эстетическим дизайном, который просматривается во всем: от плавных линий корпуса до изящной фурнитуры кухонного прибора. В арсенале этого универсального прибора есть разные насадки, включая венчик для взбивания и специальный крюк для теста, которые помогут идеально взбить легкий воздушный крем или смешать до однородной консистенции любые ингредиенты для приготовления различных сладких и пикантных соусов, кремов или теста для выпечки. Эргономичная конструкция миксера с наклонной головкой обеспечивает легкий доступ к чаше и ее содержимому, благодаря чему этим прибором очень удобно управлять в процессе приготовления. Миксер оснащен мощным двигателем 800 Вт, который обеспечивает плавное и легкое смешивание и замешивание любых ингредиентов. За счет планетарного действия каждый дюйм просторной 5-литровой металлической чаши используется по назначению, что гарантирует 100% результат во время смешивания различных текстур. Сочетание в конструкции двух сверхпрочных материалов — литого алюминия и нержавеющей стали — делает миксер SMF02 крайне устойчивым к деформациям, в том числе к повреждениям, трещинам, сильным ударам. Разработанный в современной европейской стилистике, миксер Smeg создаст на вашей кухне атмосферу настоящей роскоши.
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Теги товара: мощные, с чашей, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: мощные, с чашей, с металлической чашей
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