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Миксер планетарный Smeg SMF04BLEU черный купить с доставкой в Москве
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Миксер планетарный Smeg SMF04BLEU черный

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Миксер планетарный Smeg SMF04BLEU черный - фото 1
Миксер планетарный Smeg SMF04BLEU черный - фото 2
Миксер планетарный Smeg SMF04BLEU черный - фото 3
Миксер планетарный Smeg SMF04BLEU черный - фото 4
Миксер планетарный Smeg SMF04BLEU черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Цвет
черный
Мощность, Вт
800
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
3
Насадки
тестомес, для взбивания, для смешивания
  • Миксер планетарный Smeg SMF04BLEU черный - фото 1
  • Миксер планетарный Smeg SMF04BLEU черный - фото 2
  • Миксер планетарный Smeg SMF04BLEU черный - фото 3
  • Миксер планетарный Smeg SMF04BLEU черный - фото 4
  • Миксер планетарный Smeg SMF04BLEU черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730594
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Характеристики

Бренд
Smeg
Материал корпуса
металл
Цвет
черный
Мощность, Вт
800
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
3
Насадки
тестомес, для взбивания, для смешивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х42х28
Вес, кг.
8

Описание товара Миксер планетарный Smeg SMF04BLEU черный

Миксер Smeg SMF04BLEU стильного серебристо-черного цвета — шедевр европейского кухонного дизайна. Используя этот чудо-прибор на кухне, вы можете приготовить самые изысканные блюда, достойные именитых поваров. Миксер Smeg отличается эстетическим дизайном, который просматривается во всем: от плавных линий корпуса до изящной фурнитуры кухонного прибора. В арсенале этого универсального прибора есть разные насадки, включая венчик для взбивания и специальный крюк для теста, которые помогут идеально взбить легкий воздушный крем или смешать до однородной консистенции любые ингредиенты для приготовления различных сладких и пикантных соусов, кремов или теста для выпечки. Эргономичная конструкция миксера с наклонной головкой обеспечивает легкий доступ к чаше и ее содержимому, благодаря чему этим прибором очень удобно управлять в процессе приготовления. Миксер оснащен мощным двигателем 800 Вт, который обеспечивает плавное и легкое смешивание и замешивание любых ингредиентов. За счет планетарного действия каждый дюйм просторной 5-литровой металлической чаши используется по назначению, что гарантирует 100% результат во время смешивания различных текстур. Сочетание в конструкции двух сверхпрочных материалов — литого алюминия и нержавеющей стали — делает миксер SMF02 крайне устойчивым к деформациям, в том числе к повреждениям, трещинам, сильным ударам. Разработанный в современной европейской стилистике, миксер Smeg создаст на вашей кухне атмосферу настоящей роскоши.

Отзывы о товаре Миксер планетарный Smeg SMF04BLEU черный




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Характеристики
Бренд
Smeg
Материал корпуса
металл
Цвет
черный
Мощность, Вт
800
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
3
Насадки
тестомес, для взбивания, для смешивания
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер Smeg SMF04BLEU стильного серебристо-черного цвета — шедевр европейского кухонного дизайна. Используя этот чудо-прибор на кухне, вы можете приготовить самые изысканные блюда, достойные именитых поваров. Миксер Smeg отличается эстетическим дизайном, который просматривается во всем: от плавных линий корпуса до изящной фурнитуры кухонного прибора. В арсенале этого универсального прибора есть разные насадки, включая венчик для взбивания и специальный крюк для теста, которые помогут идеально взбить легкий воздушный крем или смешать до однородной консистенции любые ингредиенты для приготовления различных сладких и пикантных соусов, кремов или теста для выпечки. Эргономичная конструкция миксера с наклонной головкой обеспечивает легкий доступ к чаше и ее содержимому, благодаря чему этим прибором очень удобно управлять в процессе приготовления. Миксер оснащен мощным двигателем 800 Вт, который обеспечивает плавное и легкое смешивание и замешивание любых ингредиентов. За счет планетарного действия каждый дюйм просторной 5-литровой металлической чаши используется по назначению, что гарантирует 100% результат во время смешивания различных текстур. Сочетание в конструкции двух сверхпрочных материалов — литого алюминия и нержавеющей стали — делает миксер SMF02 крайне устойчивым к деформациям, в том числе к повреждениям, трещинам, сильным ударам. Разработанный в современной европейской стилистике, миксер Smeg создаст на вашей кухне атмосферу настоящей роскоши.
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