Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый
Миксер Smeg - это стильное и функциональное решение для вашей кухни, сочетающее в себе элегантный дизайн и высокую производительность. Данный планетарный миксер обладает мощностью 1000 Вт, что обеспечивает быстрое и эффективное смешивание ингредиентов. Изготовленный из высококачественного алюминия, корпус устройства отличается прочностью и долговечностью, а изысканный бежевый цвет придаёт ему утончённый вид. Миксер оснащён чашей из нержавеющей стали объёмом 4.8 литра, что позволяет готовить как небольшие, так и большие порции блюд. Материал чаши гарантирует долговечность и простоту в уходе, а также устойчивость к появлению ржавчины и пятен. Smeg предлагает 10 различных скоростей работы, благодаря чему вы сможете подобрать оптимальный режим для различных кулинарных задач, будь то замешивание теста, взбивание крема или приготовление соусов. В комплект также входят 4 насадки, которые расширяют возможности использования миксера: крюк для теста, венчик для взбивания, лопатка и насадка для смешивания. Эти насадки сделают процесс приготовления удобным и профессиональным. Кроме того, длина сетевого шнура составляет 1 метр, что достаточно для комфортного размещения устройства на вашей кухне. Этот миксер от бренда Smeg, произведенный в Китае, станет надёжным помощником в приготовлении ваших любимых блюд, сочетая в себе качество, функциональность и стиль.
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Теги товара: мощные, с чашей, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: мощные, с чашей, с металлической чашей
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