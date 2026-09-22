Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEVB синий бархат
Миксер KitchenAid — это надежный и мощный стационарный помощник на вашей кухне, который превратит процесс готовки в настоящее удовольствие. Этот стильный прибор весом 10,9 кг оснащён чашей объёмом 4,8 литра, что делает его идеальным выбором для замешивания различных тест и приготовления массовых блюд. Одной из особенностей этой модели является функция вращения чаши, которая гарантирует равномерное перемешивание ингредиентов без лишних усилий. Миксер оснащён двигателем мощностью 300 Вт, что позволяет ему справляться с большинством кулинарных задач. Корпус миксера выполнен из прочного металла, обеспечивающего долговечность и устойчивость устройства, а голубой цвет добавляет свежести и элегантности в интерьер кухни. Миксер снабжен 10 скоростями, которые позволяют подбирать оптимальный режим для каждого типа ингредиентов. От медленного смешивания до быстрого взбивания — этот миксер справится с любой задачей. В комплекте прилагаются 4 насадки, способные удовлетворить большинство ваших кулинарных нужд. Длина сетевого шнура составляет 1,35 м, что обеспечивает удобство при размещении прибора на кухне. Бренд KitchenAid уже давно завоевал доверие пользователей по всему миру благодаря качеству своей продукции. Данный миксер — яркий тому пример. Изготовленный в Китае, этот миксер KitchenAid представляет собой сочетание передовых технологий и стильного дизайна, став незаменимым помощником на вашей кухне.
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Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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