Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEBK чугун
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEBK чугун
Миксер KitchenAid — это надежный и стильный стационарный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Этот миксер отличается прочным корпусом, выполненным из металла и пластика, что обеспечивает долгий срок службы и устойчивость к износу. Миксер оборудован вместительной чашей объемом 4.8 литра из высококачественного металла, что позволяет легко справляться с большими объемами ингредиентов. KitchenAid оснащен мощным двигателем мощностью 300 Вт и предлагает 10 различных скоростей, что позволяет точно регулировать процесс смешивания для достижения идеального результата. Данный миксер не имеет функции вращения чаши, режима измельчителя и импульсного режима, однако высокое качество и надежность работы компенсируют эти особенности. Этот миксер комплектуется тремя насадками, которые упрощают выполнение разнообразных кулинарных задач. Его сдержанный черный цвет придаст вашей кухне элегантности и стиля. Длина сетевого шнура составляет 1,45 метра, что обеспечивает удобство в подключении даже на удалении от розетки. Обладая весом 11,1 кг, KitchenAid обеспечивает стабильность и устойчивость при работе. Это отличный выбор для тех, кто ищет сочетание классического дизайна и практичности, доверяя проверенному бренду.
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Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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