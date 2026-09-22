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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEER красный купить с доставкой в Москве
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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEER красный

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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEER красный - фото 1
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEER красный - фото 2
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEER красный - фото 3
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEER красный - фото 4
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEER красный - фото 5
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEER красный - фото 6
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEER красный - фото 7
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEER красный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
красный
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
6.6 л
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEER красный - фото 1
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEER красный - фото 2
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEER красный - фото 3
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEER красный - фото 4
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEER красный - фото 5
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEER красный - фото 6
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEER красный - фото 7
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEER красный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730673
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
красный
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Длина сетевого шнура
1.14
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
6.6 л
Количество насадок
4
Насадки
Венчик для взбивания, Лопатка для смешивания, Крюк для замешивания теста
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х34
Вес, кг.
16.5

Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEER красный

Миксер KitchenAid Artisan на 6.6 литра в красном цвете — это мощный и стильный помощник на кухне, который пригодится каждому, кто любит готовить. Этот миксер красивый и хорошо работает, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет готовить легко и качественно. Он может взбивать крем и месить тесто, и у него есть много насадок для разных задач. Основная задача KitchenAid Artisan — сделать готовку удобной и быстрой. У него большая чаша на 6.6 литра, в которой можно приготовить много теста или других смесей. В комплекте идут разные насадки: венчик для взбивания, лопатка для смешивания и крюк для теста. Это делает миксер универсальным и подходящим для любых блюд. Главное преимущество KitchenAid Artisan — его мощность. У него сильный мотор, который быстро и хорошо смешивает ингредиенты. Это помогает легко готовить тесто, взбивать крем и другие продукты. Миксер очень универсальный. Он подходит для разных задач: от выпечки до десертов. С ним можно делать почти всё, что угодно. KitchenAid Artisan выглядит стильно и красиво. Его красный цвет и современный дизайн отлично впишутся в любую кухню. Этот миксер не только полезный, но и красивый, он делает кухню более уютной. Миксер легко использовать. Его не нужно долго настраивать, он готов к работе сразу после покупки. Просто подключите его к розетке, выберите нужную насадку, и он начнёт работать. Это удобно для тех, кто не очень разбирается в технике. KitchenAid Artisan очень надёжный. Он сделан из хороших материалов, поэтому прослужит долго. Его можно использовать дома или на профессиональной кухне, где нужна прочная техника. В комплекте с миксером есть дополнительные аксессуары, которые расширяют его возможности. Это разные насадки и чаши, которые делают его ещё более универсальным и удобным. В итоге, KitchenAid Artisan на 6.6 литра — это отличный миксер для тех, кто любит готовить. Он мощный, удобный, стильный и надёжный. С ним легко и приятно готовить разные блюда.

Отзывы о товаре Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEER красный




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
красный
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Длина сетевого шнура
1.14
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
6.6 л
Количество насадок
4
Развернуть
Насадки
Венчик для взбивания, Лопатка для смешивания, Крюк для замешивания теста
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер KitchenAid Artisan на 6.6 литра в красном цвете — это мощный и стильный помощник на кухне, который пригодится каждому, кто любит готовить. Этот миксер красивый и хорошо работает, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет готовить легко и качественно. Он может взбивать крем и месить тесто, и у него есть много насадок для разных задач. Основная задача KitchenAid Artisan — сделать готовку удобной и быстрой. У него большая чаша на 6.6 литра, в которой можно приготовить много теста или других смесей. В комплекте идут разные насадки: венчик для взбивания, лопатка для смешивания и крюк для теста. Это делает миксер универсальным и подходящим для любых блюд. Главное преимущество KitchenAid Artisan — его мощность. У него сильный мотор, который быстро и хорошо смешивает ингредиенты. Это помогает легко готовить тесто, взбивать крем и другие продукты. Миксер очень универсальный. Он подходит для разных задач: от выпечки до десертов. С ним можно делать почти всё, что угодно. KitchenAid Artisan выглядит стильно и красиво. Его красный цвет и современный дизайн отлично впишутся в любую кухню. Этот миксер не только полезный, но и красивый, он делает кухню более уютной. Миксер легко использовать. Его не нужно долго настраивать, он готов к работе сразу после покупки. Просто подключите его к розетке, выберите нужную насадку, и он начнёт работать. Это удобно для тех, кто не очень разбирается в технике. KitchenAid Artisan очень надёжный. Он сделан из хороших материалов, поэтому прослужит долго. Его можно использовать дома или на профессиональной кухне, где нужна прочная техника. В комплекте с миксером есть дополнительные аксессуары, которые расширяют его возможности. Это разные насадки и чаши, которые делают его ещё более универсальным и удобным. В итоге, KitchenAid Artisan на 6.6 литра — это отличный миксер для тех, кто любит готовить. Он мощный, удобный, стильный и надёжный. С ним легко и приятно готовить разные блюда.
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Отзывы


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