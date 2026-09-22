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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEPT фисташковый купить с доставкой в Москве
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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEPT фисташковый

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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEPT фисташковый - фото 1
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEPT фисташковый - фото 2
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEPT фисташковый - фото 3
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEPT фисташковый - фото 4
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEPT фисташковый - фото 5
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEPT фисташковый - фото 6
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEPT фисташковый - фото 7
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEPT фисташковый - фото 8
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEPT фисташковый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
зеленый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Чаша
Да
Материал чаши
металл
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEPT фисташковый - фото 1
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEPT фисташковый - фото 2
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEPT фисташковый - фото 3
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEPT фисташковый - фото 4
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEPT фисташковый - фото 5
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEPT фисташковый - фото 6
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEPT фисташковый - фото 7
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEPT фисташковый - фото 8
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEPT фисташковый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730697
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
зеленый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Длина сетевого шнура
0.9
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
5.6 л
Количество насадок
3
Насадки
Крюк для замешивания теста; Проволочный венчик для взбивания; Лопатка для смешивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х34
Вес, кг.
13.9

Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEPT фисташковый

Миксер KitchenAid – это надежный и стильный прибор, который станет отличным помощником на вашей кухне. С весом в 13 кг он обеспечивает стабильность и производительность, необходимые для выполнения самых сложных задач. Корпус выполнен из прочного металла, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу, а его элегантный зеленый цвет добавит свежести и яркости в ваш интерьер. Данная модель обладает мощностью в 375 Вт и оснащена вместительной металлической чашей объемом 5.6 литра, что идеально подходит для замешивания теста или взбивания большого количества ингредиентов. Планетарный тип миксера обеспечивает равномерное смешивание, охватывая весь объем чаши, поэтому вы всегда получите отличный результат. Миксер предлагает 11 режимов скоростей, что позволяет подобрать оптимальную скорость для любого типа ингредиентов или рецепта. Хотя в нем отсутствует импульсный режим, разнообразие скоростей компенсирует это, предоставляя необходимую гибкость в использовании. KitchenAid предлагает три различные насадки, которые помогут расширить ваши кулинарные возможности. Миксер произведен в Китае и является символом качества и функциональности от известного бренда KitchenAid, который славится своими технологически продвинутыми кухонными приборами.

Отзывы о товаре Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEPT фисташковый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
зеленый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Длина сетевого шнура
0.9
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
5.6 л
Развернуть
Количество насадок
3
Насадки
Крюк для замешивания теста; Проволочный венчик для взбивания; Лопатка для смешивания
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер KitchenAid – это надежный и стильный прибор, который станет отличным помощником на вашей кухне. С весом в 13 кг он обеспечивает стабильность и производительность, необходимые для выполнения самых сложных задач. Корпус выполнен из прочного металла, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу, а его элегантный зеленый цвет добавит свежести и яркости в ваш интерьер. Данная модель обладает мощностью в 375 Вт и оснащена вместительной металлической чашей объемом 5.6 литра, что идеально подходит для замешивания теста или взбивания большого количества ингредиентов. Планетарный тип миксера обеспечивает равномерное смешивание, охватывая весь объем чаши, поэтому вы всегда получите отличный результат. Миксер предлагает 11 режимов скоростей, что позволяет подобрать оптимальную скорость для любого типа ингредиентов или рецепта. Хотя в нем отсутствует импульсный режим, разнообразие скоростей компенсирует это, предоставляя необходимую гибкость в использовании. KitchenAid предлагает три различные насадки, которые помогут расширить ваши кулинарные возможности. Миксер произведен в Китае и является символом качества и функциональности от известного бренда KitchenAid, который славится своими технологически продвинутыми кухонными приборами.
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Отзывы


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