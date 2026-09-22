Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM185PSEER красный
Миксер KitchenAid — это надежный и стильный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Этот стационарный миксер выделяется своим ярким красным цветом и качественной сборкой. Он изготовлен из прочных материалов: корпус выполнен из пластика и металла, чаша — из металла, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу. С общей массой 11,1 кг, этот миксер предоставляет устойчивость и стабильность при работе. Он оснащен двигателем мощностью 300 Вт, который обеспечивает эффективное смешивание ингредиентов. Чаша объемом 4,8 литра позволяет без труда готовить большие порции теста или других смесей. Хотя миксер не имеет импульсного режима и турборежима, он обладает 10 скоростями, что позволяет точно контролировать процесс приготовления. Отсутствие функции вращения чаши компенсируется продуманным дизайном, который гарантирует равномерное смешивание ингредиентов. Миксер комплектуется тремя насадками, которые расширяют его функциональность и дают возможность готовить разнообразные блюда и выпечку. Длина сетевого шнура составляет 1,45 м, что обеспечивает удобство при расположении прибора на кухне. Произведенный в Китае, этот миксер от бренда KitchenAid воплощает высокие стандарты качества и функциональности, что делает его отличным выбором для домашних кулинаров и профессионалов.
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Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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