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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный купить с доставкой в Москве
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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный

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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 1
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 2
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 3
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 4
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 5
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 6
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 7
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 8
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 9
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 10
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 11
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 12
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 13
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 14
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 15
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 16
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 17
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 18
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 19
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
красный
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Чаша
Да
Материал чаши
металл
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 1
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 2
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 3
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 4
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 5
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 6
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 7
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 8
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 9
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 10
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 11
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 12
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 13
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 14
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 15
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 16
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 17
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 18
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 19
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730696
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
красный
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Длина сетевого шнура
0.9
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
5.6 л
Количество насадок
3
Насадки
Крюк для замешивания теста; Проволочный венчик для взбивания; Лопатка для смешивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х34
Вес, кг.
13.9

Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный

Миксер KitchenAid — это надежный и стильный помощник для вашей кухни, который совмещает в себе высокую производительность и элегантный дизайн. Выполненный в ярком красном цвете, этот планетарный миксер станет настоящим украшением вашего интерьера. Благодаря мощности в 375 Вт и 11 скоростям, он обеспечивает эффективное смешивание ингредиентов для различных кулинарных задач. Его вместительная металлическая чаша объемом 5.6 литра позволяет обрабатывать как небольшие, так и крупные объемы продуктов, делая его идеальным выбором для любителей домашней выпечки или профессионалов. Миксер изготовлен из прочного металла, что гарантирует его долговечность и устойчивость при интенсивном использовании. В комплекте поставляются три насадки, которые открывают дополнительные возможности в приготовлении самых разнообразных блюд. KitchenAid заботится о качестве своих изделий, поэтому основное производство осуществляется в Китае под строгим контролем бренда. Общий вес миксера составляет 13 кг, что говорит о его стабильности и надежности при работе. Отсутствие импульсного режима компенсируется широким выбором скоростей, что позволяет подобрать оптимальный режим для каждого этапа приготовления. Выбирая миксер KitchenAid, вы получаете высокофункциональный кухонный прибор, который станет незаменимым помощником в создании кулинарных шедевров.

Отзывы о товаре Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM60SPXEER красный




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
красный
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Длина сетевого шнура
0.9
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
5.6 л
Развернуть
Количество насадок
3
Насадки
Крюк для замешивания теста; Проволочный венчик для взбивания; Лопатка для смешивания
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер KitchenAid — это надежный и стильный помощник для вашей кухни, который совмещает в себе высокую производительность и элегантный дизайн. Выполненный в ярком красном цвете, этот планетарный миксер станет настоящим украшением вашего интерьера. Благодаря мощности в 375 Вт и 11 скоростям, он обеспечивает эффективное смешивание ингредиентов для различных кулинарных задач. Его вместительная металлическая чаша объемом 5.6 литра позволяет обрабатывать как небольшие, так и крупные объемы продуктов, делая его идеальным выбором для любителей домашней выпечки или профессионалов. Миксер изготовлен из прочного металла, что гарантирует его долговечность и устойчивость при интенсивном использовании. В комплекте поставляются три насадки, которые открывают дополнительные возможности в приготовлении самых разнообразных блюд. KitchenAid заботится о качестве своих изделий, поэтому основное производство осуществляется в Китае под строгим контролем бренда. Общий вес миксера составляет 13 кг, что говорит о его стабильности и надежности при работе. Отсутствие импульсного режима компенсируется широким выбором скоростей, что позволяет подобрать оптимальный режим для каждого этапа приготовления. Выбирая миксер KitchenAid, вы получаете высокофункциональный кухонный прибор, который станет незаменимым помощником в создании кулинарных шедевров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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