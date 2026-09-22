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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный купить с доставкой в Москве
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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный

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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 1
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 2
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 3
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 4
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 5
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 6
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 7
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 8
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 9
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 10
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 11
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 12
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 13
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
черный
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Чаша
Да
Материал чаши
металл
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 1
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 2
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 3
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 4
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 5
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 6
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 7
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 8
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 9
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 10
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 11
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 12
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 13
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730677
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
черный
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Длина сетевого шнура
1.35
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
6.6 л
Количество насадок
4
Насадки
Венчик для взбивания, Дополнительная чаша, Венчик для взбивания, Насадка крюк для замешивания теста, Лопатка для смешивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х34
Вес, кг.
16.5

Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный

Планетарный миксер KitchenAid - это идеальный помощник для тех, кто стремится к кулинарным вершинам. Объединяя стильный дизайн и высокую функциональность, этот прибор станет незаменимым элементом любой кухни. С весом 15,7 кг и прочным металлическим корпусом, миксер гарантирует долгий срок службы и устойчивость при использовании. Металлическая чаша объемом 6,6 литра позволит готовить блюда в больших количествах, что особенно удобно для семейных обедов или вечеринок. Оснащенный мощным двигателем на 375 Вт и 11 скоростями, этот миксер обеспечивает высококачественную обработку ингредиентов для получения идеальной консистенции. KitchenAid предлагает широкий выбор скоростных настроек, чтобы адаптироваться к разнообразным рецептам, от мягкого взбивания до интенсивного замеса теста. Черный цвет корпуса придаст элегантности вашей кухне. Несмотря на то, что миксер не имеет импульсного режима, его функциональные возможности и производительность полностью компенсируют это. Этот миксер изготовлен в Китае, в полном соответствии с высочайшими стандартами бренда KitchenAid. Пусть ваш кулинарный опыт заиграет новыми красками с планетарным миксером KitchenAid: мощным, стильным и надежным!

Отзывы о товаре Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
черный
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Длина сетевого шнура
1.35
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
6.6 л
Развернуть
Количество насадок
4
Насадки
Венчик для взбивания, Дополнительная чаша, Венчик для взбивания, Насадка крюк для замешивания теста, Лопатка для смешивания
Страна производитель
Китай
Описание
Планетарный миксер KitchenAid - это идеальный помощник для тех, кто стремится к кулинарным вершинам. Объединяя стильный дизайн и высокую функциональность, этот прибор станет незаменимым элементом любой кухни. С весом 15,7 кг и прочным металлическим корпусом, миксер гарантирует долгий срок службы и устойчивость при использовании. Металлическая чаша объемом 6,6 литра позволит готовить блюда в больших количествах, что особенно удобно для семейных обедов или вечеринок. Оснащенный мощным двигателем на 375 Вт и 11 скоростями, этот миксер обеспечивает высококачественную обработку ингредиентов для получения идеальной консистенции. KitchenAid предлагает широкий выбор скоростных настроек, чтобы адаптироваться к разнообразным рецептам, от мягкого взбивания до интенсивного замеса теста. Черный цвет корпуса придаст элегантности вашей кухне. Несмотря на то, что миксер не имеет импульсного режима, его функциональные возможности и производительность полностью компенсируют это. Этот миксер изготовлен в Китае, в полном соответствии с высочайшими стандартами бренда KitchenAid. Пусть ваш кулинарный опыт заиграет новыми красками с планетарным миксером KitchenAid: мощным, стильным и надежным!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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