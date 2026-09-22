Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEBM матовый черный
Планетарный миксер KitchenAid - это идеальный помощник для тех, кто стремится к кулинарным вершинам. Объединяя стильный дизайн и высокую функциональность, этот прибор станет незаменимым элементом любой кухни. С весом 15,7 кг и прочным металлическим корпусом, миксер гарантирует долгий срок службы и устойчивость при использовании. Металлическая чаша объемом 6,6 литра позволит готовить блюда в больших количествах, что особенно удобно для семейных обедов или вечеринок. Оснащенный мощным двигателем на 375 Вт и 11 скоростями, этот миксер обеспечивает высококачественную обработку ингредиентов для получения идеальной консистенции. KitchenAid предлагает широкий выбор скоростных настроек, чтобы адаптироваться к разнообразным рецептам, от мягкого взбивания до интенсивного замеса теста. Черный цвет корпуса придаст элегантности вашей кухне. Несмотря на то, что миксер не имеет импульсного режима, его функциональные возможности и производительность полностью компенсируют это. Этот миксер изготовлен в Китае, в полном соответствии с высочайшими стандартами бренда KitchenAid. Пусть ваш кулинарный опыт заиграет новыми красками с планетарным миксером KitchenAid: мощным, стильным и надежным!
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Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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