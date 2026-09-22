Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEPP пальмовый
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM70SHXEPP пальмовый
Миксер KitchenAid — это надежный и эффективный кухонный помощник, который сочетает в себе качество, функциональность и стильный дизайн. Этот планетарный миксер, произведенный в Китае, станет незаменимым устройством в вашем арсенале. С весом 15,7 кг он обеспечивает устойчивость и долговечность при выполнении самых разнообразных кулинарных задач. Корпус миксера изготовлен из прочного металла, что гарантирует его надежность и стабильность. Миксер оснащен мощным 375 Вт мотором и предусматривает 11 скоростей, позволяя легко адаптироваться под разные рецепты и консистенции. Это позволяет эффективно смешивать ингредиенты, добиваясь идеального результата. Объем чаши составляет 6,6 литра, что делает его идеальным для приготовления больших порций теста, кремов и других блюд. Металлическая чаша обеспечивает долговечность и сохранение идеальной температуры, что особенно важно для работы с тестом и кремами. Хотя миксер не оснащен импульсным режимом, его многофункциональность и высокая производительность с лихвой компенсируют это. Бренд KitchenAid известен своим вниманием к деталям и внедрением инноваций, чтобы сделать процесс готовки максимально простым и приятным. Выбирая этот миксер, вы выбираете надежность и превосходное качество.
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Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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