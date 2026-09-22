Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB черный
Миксер KitchenAid — это высококачественный стационарный прибор, разработанный для удовлетворения всех ваших кулинарных потребностей. С классическим черным цветом и стильным дизайном, он станет элегантным дополнением любой кухни. Изготовленный из прочного металла, как корпус, так и чаша, этот миксер обеспечивает надежность и долговечность. Чаша объемом 4.8 литра позволяет работать с большими объемами ингредиентов, а возможность ее вращения обеспечивает однородность смешивания. При весе в 10,9 кг миксер отличается устойчивостью и не вибрирует даже на высоких скоростях. При мощности 300 Вт миксер предлагает 10 скоростей, что позволяет вам выбирать идеальный режим для разных задач — от медленного перемешивания до быстрого взбивания. В комплекте идут четыре насадки, обеспечивающие максимальную гибкость в приготовлении блюд. Этот миксер, произведенный в Китае, не имеет импульсного и турборежима, что делает его более простым и надежным в эксплуатации. Длина сетевого шнура 1,35 м дает необходимую свободу перемещения на кухне. Бренд KitchenAid, известный своим качеством, гарантирует, что этот миксер станет настоящим помощником на вашей кухне на долгие годы.
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Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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