Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125EPL бежевый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125EPL бежевый
Миксер KitchenAid – это незаменимый помощник на вашей кухне, который объединяет в себе стильный дизайн и высокую функциональность. Этот планетарный миксер отличается прочным пластиковым корпусом белого цвета, что придает ему элегантный и современный вид. Оснащен мощным двигателем на 300 Вт и чашей объемом 4.8 литра из прочного металла, что обеспечивает длительный срок службы и устойчивость к износу. Миксер предлагает 10 скоростей, позволяя точно регулировать скорость в зависимости от ваших нужд, будь то замешивание теста или взбивание сливок. В комплекте идут три насадки, которые облегчат выполнение различных кулинарных задач. Благодаря весу в 12 кг, миксер обладает отличной устойчивостью во время работы. Длина сетевого шнура составляет 0,9 метра, обеспечивая достаточно свободы для размещения на кухне. Хотя в нем отсутствует импульсный режим, его производительность и надежность компенсируют этот нюанс. Бренд KitchenAid зарекомендовал себя как лидер на рынке бытовой техники, подарив миру простые в использовании и долговечные устройства для домашнего использования.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Отзывы о товаре Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125EPL бежевый