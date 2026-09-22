Миксер планетарный Smeg SMF05WHEU белый
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный Smeg SMF05WHEU белый
Миксер Smeg – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для профессиональных и домашних кухонь. Выполненный в элегантном белом цвете, этот планетарный миксер станет неизменным украшением интерьера и верным помощником в приготовлении разнообразных блюд. Корпус миксера изготовлен из прочного алюминия, что обеспечивает долгий срок службы и надежность устройства. Компания Smeg славится своим вниманием к деталям и качеству, и даже несмотря на то, что эта модель производится в Китае, она сохраняет все стандарты итальянского бренда. Мощность миксера составляет 1000 Вт, что позволяет ему с легкостью справляться с любыми задачами, будь то замешивание теста или взбивание крема. Устройство поддерживает 10 скоростных режимов, что дает возможность точно подобрать оптимальную скорость для каждого типа ингредиентов. Чаша объемом 4.8 литра выполнена из нержавеющей стали, что обеспечивает ей устойчивость к царапинам и легкость в уходе. В комплекте с миксером поставляются 4 насадки, которые расширяют его функционал и делают ваше кулинарное творчество безграничным. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, что делает работу с устройством комфортной, позволяя свободно перемещать его по кухне. Миксер Smeg – это сочетание изысканного дизайна и передовых технологий, которое станет неотъемлемой частью вашего кухонного арсенала.
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Теги товара: мощные, с чашей, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: мощные, с чашей, с металлической чашей
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