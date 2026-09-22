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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEDR сухая роза купить с доставкой в Москве
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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEDR сухая роза

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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEDR сухая роза - фото 1
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEDR сухая роза - фото 2
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEDR сухая роза - фото 3
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEDR сухая роза - фото 4
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEDR сухая роза - фото 5
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEDR сухая роза - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
розовый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
металл
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEDR сухая роза - фото 1
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEDR сухая роза - фото 2
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEDR сухая роза - фото 3
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEDR сухая роза - фото 4
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEDR сухая роза - фото 5
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEDR сухая роза - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730688
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
розовый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.35
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
4
Насадки
крюк для замешивания теста; насадка для смешивания; венчик для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х41х28
Вес, кг.
12.8

Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEDR сухая роза

Миксер KitchenAid — это надежный стационарный прибор, который станет отличным помощником на вашей кухне. Изготовленный из прочного металла, данный миксер обладает стильным розовым корпусом, который добавит яркий акцент в интерьер любой кухни. Оснащенный мощностью в 300 Вт, он легко справляется с самыми различными задачами, благодаря 10 скоростям, которые позволяют получать нужную консистенцию продуктов. Объем металлической чаши составляет 4,8 литра, что идеально подходит для приготовления как небольших, так и более крупных порций. Вращение чаши обеспечивает равномерное смешивание ингредиентов, позволяя добиться наилучшего результата. В комплекте к миксеру идут 4 насадки, которые расширяют его функциональность и делают его еще более универсальным прибором. Вес данного миксера составляет 10,9 кг, что обеспечивает его устойчивость и надежность в процессе работы. Длина сетевого шнура составляет 1,35 метра, что обеспечивает удобство подключения к электросети. KitchenAid предлагает качественное выполнение всех задач благодаря высокой функциональности и долговечности. Этот миксер произведен в Китае и станет отличным выбором для всех, кто ценит качество и надежность в бытовой технике.

Отзывы о товаре Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM175PSEDR сухая роза




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
розовый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.35
Чаша
Да
Развернуть
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
4
Насадки
крюк для замешивания теста; насадка для смешивания; венчик для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер KitchenAid — это надежный стационарный прибор, который станет отличным помощником на вашей кухне. Изготовленный из прочного металла, данный миксер обладает стильным розовым корпусом, который добавит яркий акцент в интерьер любой кухни. Оснащенный мощностью в 300 Вт, он легко справляется с самыми различными задачами, благодаря 10 скоростям, которые позволяют получать нужную консистенцию продуктов. Объем металлической чаши составляет 4,8 литра, что идеально подходит для приготовления как небольших, так и более крупных порций. Вращение чаши обеспечивает равномерное смешивание ингредиентов, позволяя добиться наилучшего результата. В комплекте к миксеру идут 4 насадки, которые расширяют его функциональность и делают его еще более универсальным прибором. Вес данного миксера составляет 10,9 кг, что обеспечивает его устойчивость и надежность в процессе работы. Длина сетевого шнура составляет 1,35 метра, что обеспечивает удобство подключения к электросети. KitchenAid предлагает качественное выполнение всех задач благодаря высокой функциональности и долговечности. Этот миксер произведен в Китае и станет отличным выбором для всех, кто ценит качество и надежность в бытовой технике.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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