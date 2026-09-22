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Миксер планетарный Smeg SMF03PGEU пастельный зеленый купить с доставкой в Москве
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Миксер планетарный Smeg SMF03PGEU пастельный зеленый

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Миксер планетарный Smeg SMF03PGEU пастельный зеленый - фото 1
Миксер планетарный Smeg SMF03PGEU пастельный зеленый - фото 2
Миксер планетарный Smeg SMF03PGEU пастельный зеленый - фото 3
Миксер планетарный Smeg SMF03PGEU пастельный зеленый - фото 4
Миксер планетарный Smeg SMF03PGEU пастельный зеленый - фото 5
Миксер планетарный Smeg SMF03PGEU пастельный зеленый - фото 6
Миксер планетарный Smeg SMF03PGEU пастельный зеленый - фото 7
Миксер планетарный Smeg SMF03PGEU пастельный зеленый - фото 8
Миксер планетарный Smeg SMF03PGEU пастельный зеленый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
зеленый
Мощность, Вт
800
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
металл
  • Миксер планетарный Smeg SMF03PGEU пастельный зеленый - фото 1
  • Миксер планетарный Smeg SMF03PGEU пастельный зеленый - фото 2
  • Миксер планетарный Smeg SMF03PGEU пастельный зеленый - фото 3
  • Миксер планетарный Smeg SMF03PGEU пастельный зеленый - фото 4
  • Миксер планетарный Smeg SMF03PGEU пастельный зеленый - фото 5
  • Миксер планетарный Smeg SMF03PGEU пастельный зеленый - фото 6
  • Миксер планетарный Smeg SMF03PGEU пастельный зеленый - фото 7
  • Миксер планетарный Smeg SMF03PGEU пастельный зеленый - фото 8
  • Миксер планетарный Smeg SMF03PGEU пастельный зеленый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730586
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
зеленый
Мощность, Вт
800
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
4
Насадки
для взбиваниядля смешиваниядля замешивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х42х27
Вес, кг.
11.5

Описание товара Миксер планетарный Smeg SMF03PGEU пастельный зеленый

Стационарный миксер, мощность 800 Вт, количество скоростей 10, объём чаши 4.8 л, материал чаши нерж. сталь, насадки: венчики для взбивания, для теста.

Отзывы о товаре Миксер планетарный Smeg SMF03PGEU пастельный зеленый




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
зеленый
Мощность, Вт
800
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Развернуть
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
4
Насадки
для взбиваниядля смешиваниядля замешивания
Страна производитель
Китай
Описание
Стационарный миксер, мощность 800 Вт, количество скоростей 10, объём чаши 4.8 л, материал чаши нерж. сталь, насадки: венчики для взбивания, для теста.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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