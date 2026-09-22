Миксер планетарный Smeg SMF03BLEU черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Миксер планетарный Smeg SMF03BLEU черный
Планетарный миксер Smeg SMF03BLEU — это кухонный прибор, который предназначен для взбивания легких и плотных ингредиентов. Он специально разработан для использования в домашних условиях. Корпус устройства изготовлен из прочного алюминия, а шестеренки — из нержавеющей стали. Регулировка скорости осуществляется при помощи 10 ступеней. Если смесительная головка поднята, то вращение блокируется. Миксер обладает нескользящими ножками.Объем чаши, выполненной из нержавеющей стали, составляет 4,8 л. Дополнительные насадки необходимо вставлять в специальный фронтальный порт. Миксер Smeg SMF03BLEU начинает свою работу плавно, а заканчивает на минимальной скорости. В комплект входят венчик, насадка, крюк для теста, гибкий венчик, чаша, крышка для чаши.Длина сетевого шнура составляет 1 м. Максимальная потребляемая мощность доходит до 800 Вт. Миксер Smeg SMF03BLEU черного цвета обладает современным, стильным дизайном, который отлично впишется в любой интерьер кухни. Устройство также имеет прямой привод.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: мощные, с чашей, с металлической чашей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: мощные, с чашей, с металлической чашей
Отзывы о товаре Миксер планетарный Smeg SMF03BLEU черный