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Миксер планетарный Smeg SMF03BLEU черный купить с доставкой в Москве
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Миксер планетарный Smeg SMF03BLEU черный

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Миксер планетарный Smeg SMF03BLEU черный - фото 1
Миксер планетарный Smeg SMF03BLEU черный - фото 2
Миксер планетарный Smeg SMF03BLEU черный - фото 3
Миксер планетарный Smeg SMF03BLEU черный - фото 4
Миксер планетарный Smeg SMF03BLEU черный - фото 5
Миксер планетарный Smeg SMF03BLEU черный - фото 6
Миксер планетарный Smeg SMF03BLEU черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
черный
Мощность, Вт
800
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
  • Миксер планетарный Smeg SMF03BLEU черный - фото 1
  • Миксер планетарный Smeg SMF03BLEU черный - фото 2
  • Миксер планетарный Smeg SMF03BLEU черный - фото 3
  • Миксер планетарный Smeg SMF03BLEU черный - фото 4
  • Миксер планетарный Smeg SMF03BLEU черный - фото 5
  • Миксер планетарный Smeg SMF03BLEU черный - фото 6
  • Миксер планетарный Smeg SMF03BLEU черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730585
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
черный
Мощность, Вт
800
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Длина сетевого шнура
1
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
3
Насадки
тестомес, венчик, для смешивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х42х26
Вес, кг.
11.6

Описание товара Миксер планетарный Smeg SMF03BLEU черный

Планетарный миксер Smeg SMF03BLEU — это кухонный прибор, который предназначен для взбивания легких и плотных ингредиентов. Он специально разработан для использования в домашних условиях. Корпус устройства изготовлен из прочного алюминия, а шестеренки — из нержавеющей стали. Регулировка скорости осуществляется при помощи 10 ступеней. Если смесительная головка поднята, то вращение блокируется. Миксер обладает нескользящими ножками.Объем чаши, выполненной из нержавеющей стали, составляет 4,8 л. Дополнительные насадки необходимо вставлять в специальный фронтальный порт. Миксер Smeg SMF03BLEU начинает свою работу плавно, а заканчивает на минимальной скорости. В комплект входят венчик, насадка, крюк для теста, гибкий венчик, чаша, крышка для чаши.Длина сетевого шнура составляет 1 м. Максимальная потребляемая мощность доходит до 800 Вт. Миксер Smeg SMF03BLEU черного цвета обладает современным, стильным дизайном, который отлично впишется в любой интерьер кухни. Устройство также имеет прямой привод.

Отзывы о товаре Миксер планетарный Smeg SMF03BLEU черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
черный
Мощность, Вт
800
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Длина сетевого шнура
1
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.8 л
Развернуть
Количество насадок
3
Насадки
тестомес, венчик, для смешивания
Страна производитель
Китай
Описание
Планетарный миксер Smeg SMF03BLEU — это кухонный прибор, который предназначен для взбивания легких и плотных ингредиентов. Он специально разработан для использования в домашних условиях. Корпус устройства изготовлен из прочного алюминия, а шестеренки — из нержавеющей стали. Регулировка скорости осуществляется при помощи 10 ступеней. Если смесительная головка поднята, то вращение блокируется. Миксер обладает нескользящими ножками.Объем чаши, выполненной из нержавеющей стали, составляет 4,8 л. Дополнительные насадки необходимо вставлять в специальный фронтальный порт. Миксер Smeg SMF03BLEU начинает свою работу плавно, а заканчивает на минимальной скорости. В комплект входят венчик, насадка, крюк для теста, гибкий венчик, чаша, крышка для чаши.Длина сетевого шнура составляет 1 м. Максимальная потребляемая мощность доходит до 800 Вт. Миксер Smeg SMF03BLEU черного цвета обладает современным, стильным дизайном, который отлично впишется в любой интерьер кухни. Устройство также имеет прямой привод.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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