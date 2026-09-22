Миксер KitchenAid 5KHM9212EOB черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Миксер KitchenAid 5KHM9212EOB черный
Миксер KitchenAid - это идеальный помощник на кухне для тех, кто ценит качество, функциональность и стиль. Этот ручной миксер сочетает в себе элегантный черный дизайн с высокой надежностью и эффективностью. С мощностью в 85 Вт, он обеспечивает надежную и плавную работу. Миксер обладает девятью скоростями, что позволяет точно регулировать процесс смешивания, от медленного перемешивания до быстрого взбивания. В комплект входят четыре насадки, которые расширяют возможности устройства и делают его более универсальным. Материал корпуса из прочного пластика обещает долгий срок службы и легкость в обращении, так как вес прибора составляет всего 1,38 кг. Отличительной чертой этого миксера является наличие стальной чаши, что добавляет прочности и устойчивости при работе. Длина сетевого шнура составляет 1,5 метра, что обеспечивает удобство использования в любом уголке кухни. Несмотря на отсутствие турборежима и импульсного режима, KitchenAid предлагает надежность и функциональность, ожидаемые от бренда, признанного во всем мире. Этот миксер - отличный выбор для тех, кто ищет баланс между классическим стилем и современными технологиями.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
Отзывы о товаре Миксер KitchenAid 5KHM9212EOB черный