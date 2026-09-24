Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
серебристый
Мощность, Вт
1200
Число скоростей
11
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
7 л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 390 руб.
В наличии
Код товара: 702198
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
серебристый
Дисплей
да
Мощность, Вт
1200
Число скоростей
11
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.5
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
7 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-крюк, насадка-венчик, насадка с гибким ребром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х41х32
Вес, кг.
6.6
Описание товара Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый
Starwind - лауреат ежегодной национальной премии МАРКА №1 в России 2024 в категории Планетарные миксеры. Этот выбор подтверждает народное доверие, а также качество и надежность продукции Starwind, созданной для вашего удобства и удовольствия в готовке. Планетарный миксер Starwind SPM4171 – флагманская модель 4й серии планетарных миксеров Starwind, сочетает передовые технологии и высокую производительность, делая процесс готовки максимально удобным и эффективным.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: мощные, с чашей, с металлической чашей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
серебристый
Дисплей
да
Мощность, Вт
1200
Число скоростей
11
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.5
Чаша
Да
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Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
7 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-крюк, насадка-венчик, насадка с гибким ребром
Страна производитель
Китай
Starwind - лауреат ежегодной национальной премии МАРКА №1 в России 2024 в категории Планетарные миксеры. Этот выбор подтверждает народное доверие, а также качество и надежность продукции Starwind, созданной для вашего удобства и удовольствия в готовке. Планетарный миксер Starwind SPM4171 – флагманская модель 4й серии планетарных миксеров Starwind, сочетает передовые технологии и высокую производительность, делая процесс готовки максимально удобным и эффективным.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: мощные, с чашей, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: мощные, с чашей, с металлической чашей
Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - стоимость товара 9390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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