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Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый купить с доставкой в Москве
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Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый

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Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 1
Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 2
Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 3
Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 4
Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 5
Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 6
Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 7
Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 8
Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 9
Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 10
Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 11
Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 12
Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 13
Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 14
Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 15
Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 16
Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
серебристый
Мощность, Вт
1200
Число скоростей
11
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
7 л
  • Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 1
  • Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 2
  • Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 3
  • Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 4
  • Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 5
  • Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 6
  • Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 7
  • Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 8
  • Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 9
  • Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 10
  • Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 11
  • Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 12
  • Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 13
  • Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 14
  • Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 15
  • Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 16
  • Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 390 руб. 
Начислим 151 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702198
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый
9 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
серебристый
Дисплей
да
Мощность, Вт
1200
Число скоростей
11
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.5
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
7 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-крюк, насадка-венчик, насадка с гибким ребром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х41х32
Вес, кг.
6.6

Описание товара Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый

Starwind - лауреат ежегодной национальной премии МАРКА №1 в России 2024 в категории Планетарные миксеры. Этот выбор подтверждает народное доверие, а также качество и надежность продукции Starwind, созданной для вашего удобства и удовольствия в готовке. Планетарный миксер Starwind SPM4171 – флагманская модель 4й серии планетарных миксеров Starwind, сочетает передовые технологии и высокую производительность, делая процесс готовки максимально удобным и эффективным.

Отзывы о товаре Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
серебристый
Дисплей
да
Мощность, Вт
1200
Число скоростей
11
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.5
Чаша
Да
Развернуть
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
7 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-крюк, насадка-венчик, насадка с гибким ребром
Страна производитель
Китай
Описание
Starwind - лауреат ежегодной национальной премии МАРКА №1 в России 2024 в категории Планетарные миксеры. Этот выбор подтверждает народное доверие, а также качество и надежность продукции Starwind, созданной для вашего удобства и удовольствия в готовке. Планетарный миксер Starwind SPM4171 – флагманская модель 4й серии планетарных миксеров Starwind, сочетает передовые технологии и высокую производительность, делая процесс готовки максимально удобным и эффективным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый - стоимость товара 9390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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