Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый
Миксер Smeg обладает стильным дизайном и высокими техническими характеристиками, что делает его незаменимым помощником на кухне. Это планетарная модель, которая обеспечивает равномерное смешивание ингредиентов благодаря совершенной технологии вращения насадок. Корпус выполнен из прочного металла, окрашенного в элегантный белый цвет, что придает устройству изысканный вид, идеально вписывающийся в любой интерьер. С мощностью в 800 Вт этот миксер способен справиться даже с самыми сложными задачами, от взбития яиц до замеса плотного теста. Просторная чаша объемом 4.8 литра изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и простоту в уходе. В комплект входят три насадки, которые значительно расширяют функциональные возможности устройства: венчик, крюк для теста и плоская насадка. Благодаря этим аксессуарам вы сможете легко и быстро подготовить ингредиенты для самых разнообразных рецептов. Миксер Smeg производится в Китае в соответствии с высокими стандартами качества бренда, что делает его надежным выбором для каждой хозяйки, ценящей стиль и надежность.
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Теги товара: мощные, с чашей, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: мощные, с чашей, с металлической чашей
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