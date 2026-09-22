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Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый купить с доставкой в Москве
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Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый

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Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 1
Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 2
Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 3
Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 4
Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 5
Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 6
Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 7
Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 8
Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 9
Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 10
Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 11
Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 12
Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 13
Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 14
Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Цвет
белый
Мощность, Вт
800
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
3
Насадки
тестомес, для взбивания, для смешивания
  • Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 1
  • Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 2
  • Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 3
  • Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 4
  • Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 5
  • Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 6
  • Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 7
  • Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 8
  • Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 9
  • Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 10
  • Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 11
  • Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 12
  • Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 13
  • Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 14
  • Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730587
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Характеристики

Бренд
Smeg
Материал корпуса
металл
Цвет
белый
Мощность, Вт
800
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
3
Насадки
тестомес, для взбивания, для смешивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х42х29
Вес, кг.
12.5

Описание товара Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый

Миксер Smeg обладает стильным дизайном и высокими техническими характеристиками, что делает его незаменимым помощником на кухне. Это планетарная модель, которая обеспечивает равномерное смешивание ингредиентов благодаря совершенной технологии вращения насадок. Корпус выполнен из прочного металла, окрашенного в элегантный белый цвет, что придает устройству изысканный вид, идеально вписывающийся в любой интерьер. С мощностью в 800 Вт этот миксер способен справиться даже с самыми сложными задачами, от взбития яиц до замеса плотного теста. Просторная чаша объемом 4.8 литра изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и простоту в уходе. В комплект входят три насадки, которые значительно расширяют функциональные возможности устройства: венчик, крюк для теста и плоская насадка. Благодаря этим аксессуарам вы сможете легко и быстро подготовить ингредиенты для самых разнообразных рецептов. Миксер Smeg производится в Китае в соответствии с высокими стандартами качества бренда, что делает его надежным выбором для каждой хозяйки, ценящей стиль и надежность.

Отзывы о товаре Миксер планетарный Smeg SMF04WHEU белый




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Характеристики
Бренд
Smeg
Материал корпуса
металл
Цвет
белый
Мощность, Вт
800
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
3
Насадки
тестомес, для взбивания, для смешивания
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер Smeg обладает стильным дизайном и высокими техническими характеристиками, что делает его незаменимым помощником на кухне. Это планетарная модель, которая обеспечивает равномерное смешивание ингредиентов благодаря совершенной технологии вращения насадок. Корпус выполнен из прочного металла, окрашенного в элегантный белый цвет, что придает устройству изысканный вид, идеально вписывающийся в любой интерьер. С мощностью в 800 Вт этот миксер способен справиться даже с самыми сложными задачами, от взбития яиц до замеса плотного теста. Просторная чаша объемом 4.8 литра изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и простоту в уходе. В комплект входят три насадки, которые значительно расширяют функциональные возможности устройства: венчик, крюк для теста и плоская насадка. Благодаря этим аксессуарам вы сможете легко и быстро подготовить ингредиенты для самых разнообразных рецептов. Миксер Smeg производится в Китае в соответствии с высокими стандартами качества бренда, что делает его надежным выбором для каждой хозяйки, ценящей стиль и надежность.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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