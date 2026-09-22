Миксер KitchenAid 5KHM9212EER красный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Миксер KitchenAid 5KHM9212EER красный
Миксер KitchenAid – это идеальное сочетание стиля, удобства и функциональности для вашей кухни. Этот ручной миксер выполнен в ярком красном цвете, который добавит изюминку в любой кухонный интерьер. С мощностью в 85 Вт, миксер позволяет эффективно справляться с различными задачами по смешиванию и взбиванию ингредиентов. Среди главных особенностей миксера KitchenAid – возможность выбора среди 9 скоростей, что обеспечивает точный контроль над процессом приготовления. Турборежим добавляет мощности, когда это необходимо, позволяя быстро достигать нужной консистенции. Легкий вес в 1,1 кг делает его удобным для долгой работы без усталости в руках. Комплект включает 4 насадки, давая возможность проявлять кулинарную креативность и выполняя различные операции от простого смешивания до более сложных задач. Корпус из качественного пластика обеспечивает долговечность и эстетическое удовольствие, а длина сетевого шнура 1,5 м предоставляет дополнительную свободу движений на кухне. Этот миксер не оснащен вращающейся чашей и импульсным режимом, но его продуманная инженерия и функциональность делают его надежным помощником в вашем кулинарном творчестве и повседневном приготовлении пищи.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
Отзывы о товаре Миксер KitchenAid 5KHM9212EER красный