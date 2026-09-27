Jon Hopkins - Late Night Tales (5060391090252) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Jon Hopkins
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 730416
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Характеристики
Бренд
Late Night Tales
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Late Night Tales
Barcode
[5060391090252]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Jon Hopkins
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Ben Lukas Boysen - Sleepers Beat Theme - Ben Lukas Boysen, Darkstar - Hold Me Down - Darkstar, Holy Other - Yr Love - Holy Other, Teebs - Verbena Tea with Rebekah Raff - Teebs, Nils Frahm - More - Nils Frahm, Songs of Green Pheasant - I Am Daylights - Songs of Green Pheasant, Evenings - Babe - Evenings, Letherette - After Dawn - Letherette, Jon Hopkins - I Remember - Jon Hopkins, David Holmes - Hey Maggy - David Holmes, Alela Diane - Lady Divine - Alela Diane, Last Days - Missing Photos - Last D
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
LateNightTales
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jon Hopkins - Late Night Tales (5060391090252) виниловая пластинка
Известный электронный продюсер Джон Хопкинс представляет свою подборку в серии "Late Night Tales". Переиздание альбома 2015 года на виниле 180 г. В выпуске «Late Night Tales» от Джона Хопкинса мы встречаем композиторов Нильса Фрама и Бена Лукаса Бойсена, исполнителей Warp acts Bibio and Darkstar, Jonsi & Alex of Sigur Ros, а также таких артистов, как Four Tet, Alela Diane, School Of Seven Bells, Health и Дэвида Холмса. Украшением этого исключительного сборника является эксклюзивный кавер Хопкинса на песню Yeasayer «I Remember».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Late Night Tales
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Late Night Tales
Barcode
[5060391090252]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Jon Hopkins
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Ben Lukas Boysen - Sleepers Beat Theme - Ben Lukas Boysen, Darkstar - Hold Me Down - Darkstar, Holy Other - Yr Love - Holy Other, Teebs - Verbena Tea with Rebekah Raff - Teebs, Nils Frahm - More - Nils Frahm, Songs of Green Pheasant - I Am Daylights - Songs of Green Pheasant, Evenings - Babe - Evenings, Letherette - After Dawn - Letherette, Jon Hopkins - I Remember - Jon Hopkins, David Holmes - Hey Maggy - David Holmes, Alela Diane - Lady Divine - Alela Diane, Last Days - Missing Photos - Last D
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
LateNightTales
Страна производитель
Великобритания
Известный электронный продюсер Джон Хопкинс представляет свою подборку в серии "Late Night Tales". Переиздание альбома 2015 года на виниле 180 г. В выпуске «Late Night Tales» от Джона Хопкинса мы встречаем композиторов Нильса Фрама и Бена Лукаса Бойсена, исполнителей Warp acts Bibio and Darkstar, Jonsi & Alex of Sigur Ros, а также таких артистов, как Four Tet, Alela Diane, School Of Seven Bells, Health и Дэвида Холмса. Украшением этого исключительного сборника является эксклюзивный кавер Хопкинса на песню Yeasayer «I Remember».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Jon Hopkins - Late Night Tales (5060391090252) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4550 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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