Портативная колонка Marshall Emberton III White
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Характеристики
Цвет
бежевый, белый
Звук
моно
Мощность, Вт
20
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729935
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Характеристики
Бренд
Отношение сигнал/шум, дБ
90
Цвет
бежевый, белый
Звук
моно
Мощность, Вт
20
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
0
Время работы, ч
32
Габаритные размеры, мм
160 x 76.9 x 68
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, кг.
2
Описание товара Портативная колонка Marshall Emberton III White
Эта колонка — отличный выбор, если вам нужен надёжный спутник для прогулок, пикников, поездок или использования дома. Она сочетает портативность, хорошую автономность, защиту от внешних факторов и узнаваемое звучание Marshall. Но если вы аудиофил и вам критически важна ручная настройка звука или проводное подключение — стоит присмотреться к другим моделям.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Отношение сигнал/шум, дБ
90
Цвет
бежевый, белый
Звук
моно
Мощность, Вт
20
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
0
Время работы, ч
32
Габаритные размеры, мм
160 x 76.9 x 68
Страна производитель
Китай
Эта колонка — отличный выбор, если вам нужен надёжный спутник для прогулок, пикников, поездок или использования дома. Она сочетает портативность, хорошую автономность, защиту от внешних факторов и узнаваемое звучание Marshall. Но если вы аудиофил и вам критически важна ручная настройка звука или проводное подключение — стоит присмотреться к другим моделям.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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