ИБП CyberPower EXP850E 850VA/490W
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower EXP850E 850VA/490W
Источники бесперебойного питания от CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от сбоев в электросети. Данная модель выполнена в форм-факторе Tower и использует линейно-интерактивную топологию, обеспечивая стабильную работу ваших устройств даже при колебаниях напряжения. С активной мощностью 490 Вт и полной мощностью 850 В·А, этот ИБП способен поддерживать работоспособность подключенных устройств в критические моменты. Работая на одной фазе и выдавая напряжение в форме модифицированной синусоиды, устройство подходит для использования с большинством бытовых и офисных приборов. ИБП от CyberPower обладает встроенной защитой телефонной линии, что предотвращает повреждение от всплесков напряжения, передаваемых по проводам связи. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что практически исключает риск выключения техники. При полной нагрузке ИБП способен обеспечить автономную работу в течение 1 минуты, что позволяет безопасно завершить текущие задачи и сохранить данные. Устройство поддерживает диапазон входного напряжения от 165 В до 290 В, обеспечивая широкий спектр защиты от колебаний в электросети. Внутри установлена свинцово-кислотная батарея, известная своей надежностью и долговечностью. Для подключения устройств предусмотрены EURO розетки (CEE 7), что делает этот ИБП универсальным для использования в различных странах Европы. В целом, ИБП CyberPower – это надежное и эффективное средство для обеспечения бесперебойной работы и защиты вашей техники от перепадов и сбоев электропитания.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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