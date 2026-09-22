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Система хранения данных TerraMaster D1 SSD PLUS купить с доставкой в Москве
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Система хранения данных TerraMaster D1 SSD PLUS

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
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  • Система хранения данных TerraMaster D1 SSD PLUS - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729879
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Характеристики

Бренд
TerraMaster
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
серебристый
Количество отсеков для накопителей, шт
1 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
8 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
M2 2280 NVMe
Интерфейс накопителей
PCIe NVMe M.2 2280 SSD
Количество и тип USB
1xUSB4 (Type C)
Система охлаждения
нет
Габариты (ШxВxГ),
112.5х60.0х33 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х7
Вес, г.
500

Описание товара Система хранения данных TerraMaster D1 SSD PLUS

Система хранения данных TerraMaster D1 SSD PLUS — компактный высокоскоростной DAS-корпус под один NVMe SSD формата M.2 2280 с интерфейсом USB4 (до 40 Гбит/с), идеально подходящий для создания тихого и очень быстрого внешнего диска для работы с фото, видео и профессиональными проектами.

Отзывы о товаре Система хранения данных TerraMaster D1 SSD PLUS




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Характеристики
Бренд
TerraMaster
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
серебристый
Количество отсеков для накопителей, шт
1 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
8 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
M2 2280 NVMe
Интерфейс накопителей
PCIe NVMe M.2 2280 SSD
Количество и тип USB
1xUSB4 (Type C)
Система охлаждения
нет
Габариты (ШxВxГ),
112.5х60.0х33 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Система хранения данных TerraMaster D1 SSD PLUS — компактный высокоскоростной DAS-корпус под один NVMe SSD формата M.2 2280 с интерфейсом USB4 (до 40 Гбит/с), идеально подходящий для создания тихого и очень быстрого внешнего диска для работы с фото, видео и профессиональными проектами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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