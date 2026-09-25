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Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
141 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729851
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Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA 3.0
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 2.0 x2, USB 3.2 Gen 2 x2
Другие порты и интерфейсы
HDMI, PCIe x1
Менеджеры закачек
FTP, FTPS, HTTP, HTTPS
Потребляемая мощность
29.1
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
105 x 168 x 226 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х28х20
Вес, кг.
2.7
Описание товара Система хранения данных QNAP TS-264-8G
NAS-сервер с четырехядерным процессором Intel и двумя портами 2,5 Гбит/c, поддержкой кэширование на основе M.2 SSD, слотом расширения PCIe для высокоскоростной передачи данных и приложений виртуализации.
TS-264 оснащен четырехъядерным процессором Intel® Celeron® N5105/N5095 с тактовой частотой до 2,9 ГГц, двумя сетевыми портами 2,5 Гбит/c RJ45 c возможностью объединения и увеличения пропускной способности до 5 Гбит/с. Благодаря двум слотам M.2 NVMe и слоту PCIe Gen3 NAS обеспечивает гибкость в расширении функциональных возможностей. TS-264 подходит для работы с легкими виртуальными машинами, контейнерами, приложениями для резервного копирования в том числе и облачные хранилища. Выход HDMI поддерживает вывод и транскодирование видео 4К в реальном времени.
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA 3.0
Возможность горячей замены HDD
есть
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Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 2.0 x2, USB 3.2 Gen 2 x2
Другие порты и интерфейсы
HDMI, PCIe x1
Менеджеры закачек
FTP, FTPS, HTTP, HTTPS
Потребляемая мощность
29.1
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
105 x 168 x 226 мм
Страна производитель
Китай
Описание
NAS-сервер с четырехядерным процессором Intel и двумя портами 2,5 Гбит/c, поддержкой кэширование на основе M.2 SSD, слотом расширения PCIe для высокоскоростной передачи данных и приложений виртуализации.
TS-264 оснащен четырехъядерным процессором Intel® Celeron® N5105/N5095 с тактовой частотой до 2,9 ГГц, двумя сетевыми портами 2,5 Гбит/c RJ45 c возможностью объединения и увеличения пропускной способности до 5 Гбит/с. Благодаря двум слотам M.2 NVMe и слоту PCIe Gen3 NAS обеспечивает гибкость в расширении функциональных возможностей. TS-264 подходит для работы с легкими виртуальными машинами, контейнерами, приложениями для резервного копирования в том числе и облачные хранилища. Выход HDMI поддерживает вывод и транскодирование видео 4К в реальном времени.
Система хранения данных QNAP TS-264-8G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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