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Сетевое хранилище QNAP TS-133 купить с доставкой в Москве
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Сетевое хранилище QNAP TS-133

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Сетевое хранилище QNAP TS-133 - фото 2
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Сетевое хранилище QNAP TS-133 - фото 6
Сетевое хранилище QNAP TS-133 - фото 7
Сетевое хранилище QNAP TS-133 - фото 8
Сетевое хранилище QNAP TS-133 - фото 9
Сетевое хранилище QNAP TS-133 - фото 10
Сетевое хранилище QNAP TS-133 - фото 11
Сетевое хранилище QNAP TS-133 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище QNAP TS-133 - фото 1
  • Сетевое хранилище QNAP TS-133 - фото 2
  • Сетевое хранилище QNAP TS-133 - фото 3
  • Сетевое хранилище QNAP TS-133 - фото 4
  • Сетевое хранилище QNAP TS-133 - фото 5
  • Сетевое хранилище QNAP TS-133 - фото 6
  • Сетевое хранилище QNAP TS-133 - фото 7
  • Сетевое хранилище QNAP TS-133 - фото 8
  • Сетевое хранилище QNAP TS-133 - фото 9
  • Сетевое хранилище QNAP TS-133 - фото 10
  • Сетевое хранилище QNAP TS-133 - фото 11
  • Сетевое хранилище QNAP TS-133 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586122
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Характеристики

Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
белый
Комплектация
хранилище, кабель питания, блок питания, документация, кабель Ethernet, винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5
Модель процессора
ARM Cortex-A55
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
2 Гб
Накопители в комплекте
нет
Количество отсеков для накопителей, шт
1 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
3.5"
Интерфейс накопителей
SATA II / III
Возможность горячей замены HDD
нет
Поддержка RAID
Single disk
Количество портов Ethernet, шт.
1
Скорость сетевого интерфейса
1 Гбит
Количество и тип USB
USB 2.0 x1, USB 3.2 Gen 1 x1
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
7
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
157x66x187 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х8
Вес, кг.
1.31

Описание товара Сетевое хранилище QNAP TS-133

QNAP TS-133 - однодисковый NAS-сервер начального уровня на базе четырёхъядерного ARM-процессора Cortex-A55 1.8 ГГц с 2 ГБ ОЗУ. Поддерживает установку одного 3.5? или 2.5? SATA-накопителя и подходит для дома и небольшого офиса.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт пользователям, которым нужен централизованный файловый сервер: резервные копии, семейное хранилище, общий доступ к документам и медиа. Также TS-133 можно использовать как базовое решение для облачного синка, загрузок и простых серверных задач (DLNA, файловый сервер, лёгкие контейнеры).

Аппаратные возможности и хранение

NAS оснащён четырёхъядерным ARM Cortex-A55 1.8 ГГц, 2 ГБ несъёмной оперативной памяти и одним отсеком для HDD/SSD с интерфейсом SATA. Поддерживается работа с RAID0/JBOD в однодисковом режиме (как одиночный том), снапшоты, шифрование и энергосберегающие режимы диска.

Сети и ПО

Устройство имеет 1?Gigabit Ethernet, поддерживает IPv4/IPv6, VLAN, DDNS, DHCP-сервер, FTP/SMB/NFS/WebDAV и другие сетевые сервисы. Фирменная ОС QTS даёт доступ к приложениям для резервного копирования, синхронизации (Qsync), медиа-серверу и подключению к облачным сервисам.

Важные нюансы перед покупкой

TS-133 рассчитан на один диск, поэтому классический отказоустойчивый RAID недоступен: резервное копирование важно выстраивать на внешний диск или облако. Объём ОЗУ 2 ГБ ограничивает количество параллельных тяжёлых сервисов, поэтому для виртуализации и ресурсоёмких задач лучше рассматривать старшие модели.

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Характеристики
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
белый
Комплектация
хранилище, кабель питания, блок питания, документация, кабель Ethernet, винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5
Модель процессора
ARM Cortex-A55
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
2 Гб
Накопители в комплекте
нет
Количество отсеков для накопителей, шт
1 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
3.5"
Развернуть
Интерфейс накопителей
SATA II / III
Возможность горячей замены HDD
нет
Поддержка RAID
Single disk
Количество портов Ethernet, шт.
1
Скорость сетевого интерфейса
1 Гбит
Количество и тип USB
USB 2.0 x1, USB 3.2 Gen 1 x1
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
7
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
157x66x187 мм
Страна производитель
Китай
Описание

QNAP TS-133 - однодисковый NAS-сервер начального уровня на базе четырёхъядерного ARM-процессора Cortex-A55 1.8 ГГц с 2 ГБ ОЗУ. Поддерживает установку одного 3.5? или 2.5? SATA-накопителя и подходит для дома и небольшого офиса.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт пользователям, которым нужен централизованный файловый сервер: резервные копии, семейное хранилище, общий доступ к документам и медиа. Также TS-133 можно использовать как базовое решение для облачного синка, загрузок и простых серверных задач (DLNA, файловый сервер, лёгкие контейнеры).

Аппаратные возможности и хранение

NAS оснащён четырёхъядерным ARM Cortex-A55 1.8 ГГц, 2 ГБ несъёмной оперативной памяти и одним отсеком для HDD/SSD с интерфейсом SATA. Поддерживается работа с RAID0/JBOD в однодисковом режиме (как одиночный том), снапшоты, шифрование и энергосберегающие режимы диска.

Сети и ПО

Устройство имеет 1?Gigabit Ethernet, поддерживает IPv4/IPv6, VLAN, DDNS, DHCP-сервер, FTP/SMB/NFS/WebDAV и другие сетевые сервисы. Фирменная ОС QTS даёт доступ к приложениям для резервного копирования, синхронизации (Qsync), медиа-серверу и подключению к облачным сервисам.

Важные нюансы перед покупкой

TS-133 рассчитан на один диск, поэтому классический отказоустойчивый RAID недоступен: резервное копирование важно выстраивать на внешний диск или облако. Объём ОЗУ 2 ГБ ограничивает количество параллельных тяжёлых сервисов, поэтому для виртуализации и ресурсоёмких задач лучше рассматривать старшие модели.

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