Сетевое хранилище QNAP TS-133
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Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище QNAP TS-133
QNAP TS-133 - однодисковый NAS-сервер начального уровня на базе четырёхъядерного ARM-процессора Cortex-A55 1.8 ГГц с 2 ГБ ОЗУ. Поддерживает установку одного 3.5? или 2.5? SATA-накопителя и подходит для дома и небольшого офиса.
Для кого и под какие задачи
Модель подойдёт пользователям, которым нужен централизованный файловый сервер: резервные копии, семейное хранилище, общий доступ к документам и медиа. Также TS-133 можно использовать как базовое решение для облачного синка, загрузок и простых серверных задач (DLNA, файловый сервер, лёгкие контейнеры).
Аппаратные возможности и хранение
NAS оснащён четырёхъядерным ARM Cortex-A55 1.8 ГГц, 2 ГБ несъёмной оперативной памяти и одним отсеком для HDD/SSD с интерфейсом SATA. Поддерживается работа с RAID0/JBOD в однодисковом режиме (как одиночный том), снапшоты, шифрование и энергосберегающие режимы диска.
Сети и ПО
Устройство имеет 1?Gigabit Ethernet, поддерживает IPv4/IPv6, VLAN, DDNS, DHCP-сервер, FTP/SMB/NFS/WebDAV и другие сетевые сервисы. Фирменная ОС QTS даёт доступ к приложениям для резервного копирования, синхронизации (Qsync), медиа-серверу и подключению к облачным сервисам.
Важные нюансы перед покупкой
TS-133 рассчитан на один диск, поэтому классический отказоустойчивый RAID недоступен: резервное копирование важно выстраивать на внешний диск или облако. Объём ОЗУ 2 ГБ ограничивает количество параллельных тяжёлых сервисов, поэтому для виртуализации и ресурсоёмких задач лучше рассматривать старшие модели.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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QNAP TS-133 - однодисковый NAS-сервер начального уровня на базе четырёхъядерного ARM-процессора Cortex-A55 1.8 ГГц с 2 ГБ ОЗУ. Поддерживает установку одного 3.5? или 2.5? SATA-накопителя и подходит для дома и небольшого офиса.
Для кого и под какие задачи
Модель подойдёт пользователям, которым нужен централизованный файловый сервер: резервные копии, семейное хранилище, общий доступ к документам и медиа. Также TS-133 можно использовать как базовое решение для облачного синка, загрузок и простых серверных задач (DLNA, файловый сервер, лёгкие контейнеры).
Аппаратные возможности и хранение
NAS оснащён четырёхъядерным ARM Cortex-A55 1.8 ГГц, 2 ГБ несъёмной оперативной памяти и одним отсеком для HDD/SSD с интерфейсом SATA. Поддерживается работа с RAID0/JBOD в однодисковом режиме (как одиночный том), снапшоты, шифрование и энергосберегающие режимы диска.
Сети и ПО
Устройство имеет 1?Gigabit Ethernet, поддерживает IPv4/IPv6, VLAN, DDNS, DHCP-сервер, FTP/SMB/NFS/WebDAV и другие сетевые сервисы. Фирменная ОС QTS даёт доступ к приложениям для резервного копирования, синхронизации (Qsync), медиа-серверу и подключению к облачным сервисам.
Важные нюансы перед покупкой
TS-133 рассчитан на один диск, поэтому классический отказоустойчивый RAID недоступен: резервное копирование важно выстраивать на внешний диск или облако. Объём ОЗУ 2 ГБ ограничивает количество параллельных тяжёлых сервисов, поэтому для виртуализации и ресурсоёмких задач лучше рассматривать старшие модели.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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