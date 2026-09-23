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Сетевое хранилище Synology RackStation RS422+ купить с доставкой в Москве
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Сетевое хранилище Synology RackStation RS422+

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Сетевое хранилище Synology RackStation RS422+ - фото 2
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Сетевое хранилище Synology RackStation RS422+ - фото 6
Сетевое хранилище Synology RackStation RS422+ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище Synology RackStation RS422+ - фото 1
  • Сетевое хранилище Synology RackStation RS422+ - фото 2
  • Сетевое хранилище Synology RackStation RS422+ - фото 3
  • Сетевое хранилище Synology RackStation RS422+ - фото 4
  • Сетевое хранилище Synology RackStation RS422+ - фото 5
  • Сетевое хранилище Synology RackStation RS422+ - фото 6
  • Сетевое хранилище Synology RackStation RS422+ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
113 330 руб. 
Начислим 1814 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 569478
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сетевое хранилище Synology RackStation RS422+
113 330 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Wi-Fi
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
478 х 44 х 327.5
Частота процессора
2600 МГц
Цвет
черный
Комплектация
документация, кабель питания
Модель процессора
AMD Ryzen R1600
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
2
Накопители в комплекте
нет
Количество отсеков для накопителей, шт
4
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
16000
Форм-фактор отсеков накопителей
3.5 или 2.5
Интерфейс накопителей
SATA III
Возможность горячей замены HDD
да
Поддержка RAID
Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Synology Hybrid RAID
Скорость сетевого интерфейса
1 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x1
Другие порты и интерфейсы
COM x1
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
нет
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
37.93
Система охлаждения
да
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
300

Описание товара Сетевое хранилище Synology RackStation RS422+

Synology RackStation RS422+ - компактный 1U-NAS с 4 отсеками под 2.5/3.5 SATA-диски, ориентированный на малый и средний бизнес. Модель совмещает функцию файлового/резервного хранилища и сетевого сервера приложений DSM в минимальном форм-факторе.

Для кого и под какие задачи

RS422+ подходит офисам, филиалам и небольшим командам, которым нужен единый сервер файлов, резервного копирования рабочих станций и базовых сервисов (VPN, небольшие СХД для виртуалок). Компактный 1U-формат удобен для небольших стоек и ограниченного серверного пространства.

Аппаратные возможности и хранение

Система поддерживает до четырёх дисков с конфигурацией RAID 0/1/5/6/10/JBOD и возможность организации пулов хранения под разные типы задач. Использование SSD как кэша или основного тома улучшает отклик при активной многопоточной работе.

Сети и ПО

На борту - 1GbE/10GbE-интерфейсы (в зависимости от конфигурации и установленных плат), поддержка iSCSI, SMB/NFS, резервного копирования и облачной репликации. DSM предоставляет типовой набор приложений: файловый сервер, Active Backup, Surveillance Station, VPN-сервер и другие сервисы.

Важные нюансы перед покупкой

Четырёхдисковая конфигурация ограничивает максимально доступный объём и вариативность RAID - при росте данных масштабирование потребует внешних решений или замены платформы. RS422+ оптимален как начальное или филиальное решение; для тяжёлых нагрузок и большого числа пользователей лучше рассматривать старшие RackStation/SA-серии.

Отзывы о товаре Сетевое хранилище Synology RackStation RS422+




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Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Wi-Fi
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
478 х 44 х 327.5
Частота процессора
2600 МГц
Цвет
черный
Комплектация
документация, кабель питания
Модель процессора
AMD Ryzen R1600
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
2
Накопители в комплекте
нет
Количество отсеков для накопителей, шт
4
Развернуть
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
16000
Форм-фактор отсеков накопителей
3.5 или 2.5
Интерфейс накопителей
SATA III
Возможность горячей замены HDD
да
Поддержка RAID
Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Synology Hybrid RAID
Скорость сетевого интерфейса
1 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x1
Другие порты и интерфейсы
COM x1
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
нет
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
37.93
Система охлаждения
да
Описание

Synology RackStation RS422+ - компактный 1U-NAS с 4 отсеками под 2.5/3.5 SATA-диски, ориентированный на малый и средний бизнес. Модель совмещает функцию файлового/резервного хранилища и сетевого сервера приложений DSM в минимальном форм-факторе.

Для кого и под какие задачи

RS422+ подходит офисам, филиалам и небольшим командам, которым нужен единый сервер файлов, резервного копирования рабочих станций и базовых сервисов (VPN, небольшие СХД для виртуалок). Компактный 1U-формат удобен для небольших стоек и ограниченного серверного пространства.

Аппаратные возможности и хранение

Система поддерживает до четырёх дисков с конфигурацией RAID 0/1/5/6/10/JBOD и возможность организации пулов хранения под разные типы задач. Использование SSD как кэша или основного тома улучшает отклик при активной многопоточной работе.

Сети и ПО

На борту - 1GbE/10GbE-интерфейсы (в зависимости от конфигурации и установленных плат), поддержка iSCSI, SMB/NFS, резервного копирования и облачной репликации. DSM предоставляет типовой набор приложений: файловый сервер, Active Backup, Surveillance Station, VPN-сервер и другие сервисы.

Важные нюансы перед покупкой

Четырёхдисковая конфигурация ограничивает максимально доступный объём и вариативность RAID - при росте данных масштабирование потребует внешних решений или замены платформы. RS422+ оптимален как начальное или филиальное решение; для тяжёлых нагрузок и большого числа пользователей лучше рассматривать старшие RackStation/SA-серии.

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Доставка
Отзывы


Сетевое хранилище Synology RackStation RS422+ – стоимость товара 113330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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