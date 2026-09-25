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Система хранения данных Synology DS124 купить с доставкой в Москве
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Система хранения данных Synology DS124

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Система хранения данных Synology DS124 - фото 3
Система хранения данных Synology DS124 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Система хранения данных Synology DS124 - фото 1
  • Система хранения данных Synology DS124 - фото 2
  • Система хранения данных Synology DS124 - фото 3
  • Система хранения данных Synology DS124 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 470 руб. 
Начислим 312 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729867
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Система хранения данных Synology DS124
19 470 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель RJ-45, набор принадлежностей
Модель процессора
Realtek RTD1619B
Частота процессора, МГц
1700
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
1 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
1 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
16 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Возможность горячей замены HDD
есть
Количество портов Ethernet, шт.
1
Скорость сетевого интерфейса
1 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x2
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
10.7
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
71 x 166 x 224 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х21х9
Вес, кг.
1.2

Описание товара Система хранения данных Synology DS124

Сетевое хранилище (NAS) Synology DiskStation DS124 ? надежное облачное устройство для удобного хранения, синхронизации, обмена информацией. Он выполнен в черном вертикальном корпусе и устанавливается на устойчивые ножки. Устройство совместимо с накопителями SATA II / III, SATA или SSD формата 3.5" или 2.5". Для установки диска объемом до 16 ТБ конструкция хранилища предусматривает 1 отсек. Особенность Synology DiskStation DS124 в круглосуточном доступе к информации в любом месте. Это позволяет организовать совместную работу с общими файлами. При помощи резервного копирования можно защитить файлы, не прибегая к сложным инструментам. В основе хранилища лежит процессор Realtek RTD1619B с 4-ядерной конфигурацией. Благодаря частоте 1700 МГц и оперативной памяти объемом 1 ГБ он рассчитан на интенсивные нагрузки. Устройство имеет 2 порта USB 3.2 Gen 1, подходит для IP-видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Система хранения данных Synology DS124




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Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель RJ-45, набор принадлежностей
Модель процессора
Realtek RTD1619B
Частота процессора, МГц
1700
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
1 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
1 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
16 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Возможность горячей замены HDD
есть
Развернуть
Количество портов Ethernet, шт.
1
Скорость сетевого интерфейса
1 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x2
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
10.7
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
71 x 166 x 224 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое хранилище (NAS) Synology DiskStation DS124 ? надежное облачное устройство для удобного хранения, синхронизации, обмена информацией. Он выполнен в черном вертикальном корпусе и устанавливается на устойчивые ножки. Устройство совместимо с накопителями SATA II / III, SATA или SSD формата 3.5" или 2.5". Для установки диска объемом до 16 ТБ конструкция хранилища предусматривает 1 отсек. Особенность Synology DiskStation DS124 в круглосуточном доступе к информации в любом месте. Это позволяет организовать совместную работу с общими файлами. При помощи резервного копирования можно защитить файлы, не прибегая к сложным инструментам. В основе хранилища лежит процессор Realtek RTD1619B с 4-ядерной конфигурацией. Благодаря частоте 1700 МГц и оперативной памяти объемом 1 ГБ он рассчитан на интенсивные нагрузки. Устройство имеет 2 порта USB 3.2 Gen 1, подходит для IP-видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Система хранения данных Synology DS124 - по цене 19470 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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