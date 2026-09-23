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Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) купить с доставкой в Москве
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Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G)

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Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 1
Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 2
Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 3
Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 4
Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 5
Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 6
Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 7
Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 8
Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 1
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 2
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 3
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 4
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 5
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 6
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 7
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 8
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586129
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Характеристики

Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
белый
Комплектация
хранилище, адаптер питания, винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5, документация, кабель Ethernet, кабель питания, ключ фиксатора жесткого диска, упаковка
Модель процессора
ARM Cortex-A55
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
4 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
4 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA II / III
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
RAID 0, RAID 1, RAID 5
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 2.0 x2, USB 3.2 Gen 1 x1
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
23
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
160x169x219 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х10
Вес, кг.
4

Описание товара Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G)

Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-433-4G собрано в эффектно выглядящем корпусе белого цвета. Предназначенное для настольной установки устройство органично впишется в интерьер дома или офиса. Модель рассчитана на хранение очень большого объема информации. Вы сможете задействовать до 4 SATA-накопителей, объем каждого из которых ограничен существенными 22 ТБ. Возможно использование не только жестких дисков, но и SSD. В последнем случае скорости чтения и записи заметно возрастают. Важной особенностью хранилища является поддержка функции горячей замены накопителей. Совместимые устройства хранения данных могут соответствовать форм-факторам 2.5 и 3.5 дюйма. Поддерживаемые уровни RAID – 0, 1, 5, 6 и 10. Также поддерживаются режим Single disk и массив JBOD. Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-433-4G подключается к электросети с помощью внешнего адаптера. Такое техническое решение способствует компактности устройства. Система охлаждения модели – активная. В наличии производительный, но малошумный вентилятор, исключающий перегрев накопителей и самого хранилища.

Отзывы о товаре Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G)




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Характеристики
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
белый
Комплектация
хранилище, адаптер питания, винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5, документация, кабель Ethernet, кабель питания, ключ фиксатора жесткого диска, упаковка
Модель процессора
ARM Cortex-A55
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
4 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
4 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA II / III
Развернуть
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
RAID 0, RAID 1, RAID 5
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 2.0 x2, USB 3.2 Gen 1 x1
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
23
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
160x169x219 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-433-4G собрано в эффектно выглядящем корпусе белого цвета. Предназначенное для настольной установки устройство органично впишется в интерьер дома или офиса. Модель рассчитана на хранение очень большого объема информации. Вы сможете задействовать до 4 SATA-накопителей, объем каждого из которых ограничен существенными 22 ТБ. Возможно использование не только жестких дисков, но и SSD. В последнем случае скорости чтения и записи заметно возрастают. Важной особенностью хранилища является поддержка функции горячей замены накопителей. Совместимые устройства хранения данных могут соответствовать форм-факторам 2.5 и 3.5 дюйма. Поддерживаемые уровни RAID – 0, 1, 5, 6 и 10. Также поддерживаются режим Single disk и массив JBOD. Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-433-4G подключается к электросети с помощью внешнего адаптера. Такое техническое решение способствует компактности устройства. Система охлаждения модели – активная. В наличии производительный, но малошумный вентилятор, исключающий перегрев накопителей и самого хранилища.
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Отзывы


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