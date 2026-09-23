Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G)
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Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G)
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-433-4G собрано в эффектно выглядящем корпусе белого цвета. Предназначенное для настольной установки устройство органично впишется в интерьер дома или офиса. Модель рассчитана на хранение очень большого объема информации. Вы сможете задействовать до 4 SATA-накопителей, объем каждого из которых ограничен существенными 22 ТБ. Возможно использование не только жестких дисков, но и SSD. В последнем случае скорости чтения и записи заметно возрастают. Важной особенностью хранилища является поддержка функции горячей замены накопителей. Совместимые устройства хранения данных могут соответствовать форм-факторам 2.5 и 3.5 дюйма. Поддерживаемые уровни RAID – 0, 1, 5, 6 и 10. Также поддерживаются режим Single disk и массив JBOD. Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-433-4G подключается к электросети с помощью внешнего адаптера. Такое техническое решение способствует компактности устройства. Система охлаждения модели – активная. В наличии производительный, но малошумный вентилятор, исключающий перегрев накопителей и самого хранилища.
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