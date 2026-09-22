SFP модуль FiberTrade FT-QSFP28-SR4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729728
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
белый
Исполнение
Simplex
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM, DOM
Скорость передачи данных, Гбит/с
100 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Интерфейсы
MPO-12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х2х1
Вес, г.
40
Описание товара SFP модуль FiberTrade FT-QSFP28-SR4
Трансивер Fibertrade FT-QSFP28-SR4 — это высококачественное устройство, предназначенное для использования в оптических сетях. Он обеспечивает передачу данных на расстояние до 100 метров и поддерживает скорость передачи данных до 100 Гбит/с.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
белый
Исполнение
Simplex
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM, DOM
Скорость передачи данных, Гбит/с
100 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Интерфейсы
MPO-12
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Страна производитель
Китай
Трансивер Fibertrade FT-QSFP28-SR4 — это высококачественное устройство, предназначенное для использования в оптических сетях. Он обеспечивает передачу данных на расстояние до 100 метров и поддерживает скорость передачи данных до 100 Гбит/с.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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