SFP модуль FiberTrade FT-QSFP28-CWDM4
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Характеристики
Описание товара SFP модуль FiberTrade FT-QSFP28-CWDM4
Представляем трансивер FiberTrade FT-QSFP28-CWDM4 — высокопроизводительное решение для построения скоростных и надёжных сетевых магистралей. Это устройство открывает новые возможности для центров обработки данных и корпоративных сетей, где критически важны бесперебойная передача больших объёмов информации и минимальные задержки. Данная модель соответствует стандарту QSFP28, что обеспечивает исключительную пропускную способность на уровне 100 Гбит/с. Такая скорость позволяет мгновенно обрабатывать ресурсоёмкие задачи, будь то работа с распределёнными хранилищами информации, обслуживание виртуальных машин или потоковая передача данных в реальном времени. Вы получаете мощный канал для интенсивного сетевого трафика без узких мест и простоев. Для передачи сигнала используется передовая двухволоконная технология на одномодовом оптоволокне. Этот проверенный метод гарантирует высочайшую стабильность и целостность сигнала на всём его протяжении. Благодаря применению надёжного разъёма типа LC обеспечивается простота и удобство подключения, а также плотная компоновка портов в коммутационном оборудовании. Устройство оптимизировано для эффективной работы на расстояниях до 2 километров, что делает его идеальным выбором для соединения серверных стоек в пределах одного здания или между близко расположенными объектами. Эффективность этого трансивера проявляется в его способности стать основой для масштабируемой сетевой инфраструктуры. Он идеально подходит для модернизации существующих сетей, позволяя увеличить пропускную способность без замены всей кабельной системы. Вы сможете легко наращивать вычислительные мощности, подключать новые кластеры хранения данных или организовывать высокоскоростные соединения между ключевыми сетевыми узлами. Выбирая трансивер FiberTrade FT-QSFP28-CWDM4, вы инвестируете в долговечную и перспективную технологию. Это не просто компонент, а стратегическое решение для построения сети, которая будет отвечать растущим требованиям бизнеса сегодня и в обозримом будущем. Устройство демонстрирует отличное соотношение производительности, надёжности и стоимости владения, сокращая общие расходы на построение и эксплуатацию высокоскоростной сетевой среды.
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