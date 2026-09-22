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Мышь Sven RX-380W античная бронза (SV-020583) купить с доставкой в Москве
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Мышь Sven RX-380W античная бронза (SV-020583)

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Мышь Sven RX-380W античная бронза (SV-020583) - фото 1
Мышь Sven RX-380W античная бронза (SV-020583) - фото 2
Мышь Sven RX-380W античная бронза (SV-020583) - фото 3
Мышь Sven RX-380W античная бронза (SV-020583) - фото 4
Мышь Sven RX-380W античная бронза (SV-020583) - фото 5
Мышь Sven RX-380W античная бронза (SV-020583) - фото 6
Мышь Sven RX-380W античная бронза (SV-020583) - фото 7
Мышь Sven RX-380W античная бронза (SV-020583) - фото 8
Мышь Sven RX-380W античная бронза (SV-020583) - фото 9
Мышь Sven RX-380W античная бронза (SV-020583) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Sven RX-380W античная бронза (SV-020583) - фото 1
  • Мышь Sven RX-380W античная бронза (SV-020583) - фото 2
  • Мышь Sven RX-380W античная бронза (SV-020583) - фото 3
  • Мышь Sven RX-380W античная бронза (SV-020583) - фото 4
  • Мышь Sven RX-380W античная бронза (SV-020583) - фото 5
  • Мышь Sven RX-380W античная бронза (SV-020583) - фото 6
  • Мышь Sven RX-380W античная бронза (SV-020583) - фото 7
  • Мышь Sven RX-380W античная бронза (SV-020583) - фото 8
  • Мышь Sven RX-380W античная бронза (SV-020583) - фото 9
  • Мышь Sven RX-380W античная бронза (SV-020583) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727462
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х6х3
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Sven RX-380W античная бронза (SV-020583)

Мышь беспроводная SVEN RX-380W изготовлена из пластика оттенка бронзы. Эта офисная модель прекрасно справляется с работой в основных программах и с серфингом в интернете. Датчик с разрешением 800–1600 dpi обеспечивает точность позиционирования курсора на экране. Прямая форма корпуса устройства отвечает за возможность использовать мышь беспроводную SVEN RX-380W обеими руками. Подключение модели без кабеля осуществляется за счет ресивера с интерфейсом USB Type-A. Для работы мыши потребуется элемент питания AA.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Sven RX-380W античная бронза (SV-020583)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная SVEN RX-380W изготовлена из пластика оттенка бронзы. Эта офисная модель прекрасно справляется с работой в основных программах и с серфингом в интернете. Датчик с разрешением 800–1600 dpi обеспечивает точность позиционирования курсора на экране. Прямая форма корпуса устройства отвечает за возможность использовать мышь беспроводную SVEN RX-380W обеими руками. Подключение модели без кабеля осуществляется за счет ресивера с интерфейсом USB Type-A. Для работы мыши потребуется элемент питания AA.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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