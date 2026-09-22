Мышь Sven RX-380W античная бронза (SV-020583)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727462
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х6х3
Вес, г.
200
Описание товара Мышь Sven RX-380W античная бронза (SV-020583)
Мышь беспроводная SVEN RX-380W изготовлена из пластика оттенка бронзы. Эта офисная модель прекрасно справляется с работой в основных программах и с серфингом в интернете. Датчик с разрешением 800–1600 dpi обеспечивает точность позиционирования курсора на экране. Прямая форма корпуса устройства отвечает за возможность использовать мышь беспроводную SVEN RX-380W обеими руками. Подключение модели без кабеля осуществляется за счет ресивера с интерфейсом USB Type-A. Для работы мыши потребуется элемент питания AA.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Мышь беспроводная SVEN RX-380W изготовлена из пластика оттенка бронзы. Эта офисная модель прекрасно справляется с работой в основных программах и с серфингом в интернете. Датчик с разрешением 800–1600 dpi обеспечивает точность позиционирования курсора на экране. Прямая форма корпуса устройства отвечает за возможность использовать мышь беспроводную SVEN RX-380W обеими руками. Подключение модели без кабеля осуществляется за счет ресивера с интерфейсом USB Type-A. Для работы мыши потребуется элемент питания AA.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Мышь Sven RX-380W античная бронза (SV-020583) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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